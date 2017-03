Sawaco bức xúc với “hố đen”

Trong quá trình vận hành hệ thống cấp nước không thể tránh khỏi sự cố xì, bể ống nước do ngoại lực tác động. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra hiện trường đã xác định sự cố lún sụt không do nguyên nhân chính là rò rỉ đường ống cấp nước mà do công tác tái lập mặt đường của các đơn vị thi công kém, gây sạt lở, lún.

Các hiện tượng lún sụt thường xuất hiện tại những nơi vừa thi công lắp đặt cống thoát nước như đường Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ, Phạm Văn Hai, Nguyễn Kiệm, Âu Cơ, Nơ Trang Long, Nguyễn Văn Đậu, Xô Viết Nghệ Tĩnh… thuộc các dự án thoát nước, cải thiện môi trường, nâng cấp đô thị. Sawaco cho biết rất bức xúc về chất lượng thi công các công trình thoát nước. Sawaco đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị thi công tổng kiểm tra, cảnh báo các vị trí lún sụt, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc xử lý khi sự cố xảy ra trong thời gian sớm nhất.

