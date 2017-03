Sawaco: Chỉ có 4 sự cố lún mặt đường do bể ống nước

“Hố tử thần” trên đường Hai Bà Trưng xuất hiện trưa 20-10 - Ảnh: N.TRIỀU



Cụ thể 2 trường hợp bể ống nước cũ do tăng áp lực nước từ nhà máy nước BOO Thủ Đức gây ra sự cố lún sụt mặt đường trước khu chế xuất Tân Thuận và trước nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè trên đường Huỳnh Tấn Phát; trường hợp lún sụp trên đường Võ Văn Vân ở Bình Chánh là do đơn vị thi công bít tạm hầm van và thử áp lực nước không đảm bảo làm xì nước, tạo hiện tượng hàm ếch gây lún sụp mặt đường; trường hợp còn lại trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Q.3), đơn vị thi công sửa bể nước ngầm đã làm bể đường ống nước hiện hữu. Sawaco không công nhận ba trường hợp còn lại do bể đường ống nước làm lún sụp mặt đường.Theo đó, trường hợp một xe bồn bị lún sụp trên đường Kha Vạn Cân ngày 12-10, Sawaco cho rằng không do xì bể ống nước mà có thể do mối nối lưng cống thoát nước bị rò rỉ, còn ống nước bị xì bể có thể là do ảnh hưởng của sự cố sụp lún hố.Trường hợp ngày 13-10, cũng trên đường Kha Vạn Cân sở Giao thông Vận tải báo đường sụt lún do bể ống nước nhưng kiểm tra ống nước không bị xì bể. Còn lại, trường hợp bể ống nước trên đường Hai Bà Trưng, Sawaco cho rằng đơn vị thi công cống thoát nước đã tái lập tạm khiến kết cấu không đảm bảo ổn định nên gây lún sụp. Trước đó, báo cáo ngày 20-10, Sở Giao thông vận tải cho rằng có 7/27 vị trí sụt lún mặt đường có liên quan đến cấp nước.Theo Sawaco, nguyên nhân lún sụt không phải do đường ống cấp nước rò rỉ mà do công tác tái lập mặt đường kém đã gây ra sạt lở, lún mặt đường và đè gãy ống cấp nước, gây xì bể và khiến sự cố lún sụp càng trở nên nghiêm trọng. Sawaco cho biết hiện đơn vị đã chủ động có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp kiểm tra hiện trường và khắc phục để đề phòng các sự cố đáng tiếc.Theo N.HẬU (TTO)