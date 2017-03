Say rượu, chở ba còn đánh công an

Tối 26-1, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an thị trấn Chợ Mới phát hiện Đạt chạy xe máy chở ba trong tình trạng say rượu nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Đạt chẳng những không chấp hành mà còn văng tục, chửi thề và lấy mũ bảo hiểm đánh hai công an viên bị thương tích.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét nên tòa giữ nguyên án sơ thẩm.

DUY BÌNH