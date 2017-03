Say rượu đốt nhà làm chết em trai

Trưa 27-12-2012, Châu Việt Cường (từ thị trấn Ba Chúc, Tri Tôn) đến nhà cô ruột (bà Trần Thị Bé) chơi. Sang mua 2 lít rượu đế và thùng bia 333 tổ chức nhậu tại nhà, mời thêm hai người bạn là Bằng và Trọc. Hồ Minh Thành (anh trai Sang) đang chăn vịt ngoài đồng cũng vào nhậu.



Uống hết 2 lít rượu đế, Sang khui bia nhậu tiếp, mỗi người uống 3 lon thì Thành, Trọc và Bằng say nên nghỉ. Cường và Sang, mỗi người uống thêm 3 lon bia. Sau đó, Cường muốn đến nhà nội chơi (ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú), Sang lấy xe môtô định chở Cường đi thì bà Bé (mẹ Sang) can ngăn: “Con say rượu thì không nên lái xe, nguy hiểm lắm!”. Sang cãi lời mẹ nên bị anh trai la mắng.

Sang tỏ thái độ vô lễ liền bị Thành tát 2 cái vào mặt và rút chìa khóa xe đem cất. Hai anh em cự cãi dẫn đến ẩu đả. Cường và bà Bé can ngăn, kéo Thành ra ngoài sân để tránh bị Sang hành hung.



Rượu vào, máu côn đồ trỗi dậy, Sang đập phá đồ đạc trong nhà. Sang cầm dao chém vào vách nhà trong sự bất lực của người thân, lấy can xăng (còn khoảng 8 lít) đổ ra sàn nhà (nhà sàn gỗ), lấy quẹt gas và hô to: “Tao đốt cái nhà này luôn”.



Ngửi mùi xăng và nghe Sang đòi đốt nhà, Cường chạy vào can ngăn, ôm Sang và giật lấy bật lửa. Sang vùng vẫy, chạy vào bếp lấy bật lửa khác. Cường ôm Sang lại, hai anh em lảo đảo trên vũng xăng. Sang bật quẹt gas, thấy lửa bùng cháy liền chạy ra ngoài và nhảy xuống mương cạnh nhà. Còn Cường bị ngã trên vũng xăng, khoảng 2 phút sau mới thoát ra khỏi, toàn thân bị cháy nám đen.



Toàn thân Cường bị phỏng độ II và III với trên 80%, gây sốc nhiễm trùng và nhiễm độc, phỏng hô hấp nặng, tử vong ngày 7-1-2013.

Ngày 11-9-2013, Sang bị khởi tố điều tra và bị bắt tạm giam về hành vi “Giết người”.



Bà Bé đau như ruột bị cắt, vì cháu ruột chết, con trai vào tù. Ông Châu Văn Oanh (em ruột bà Bé) đau xót và không kiềm được tức giận, bởi Cường là đứa con duy nhất.



Trong khi đó, ông Hồ Văn Le (cha Sang) lại không có thiện chí xoa dịu nỗi đau cho gia đình em vợ, khiến mâu thuẫn giữa hai nhà càng thêm gay gắt. Đám tang của Cường, bà Bé mang 5 triệu đồng đến hỗ trợ nhang khói cho cháu thì ông Oanh từ chối. Ngược lại, ông Oanh còn nghi ngờ con trai bị mưu sát. Do vậy, ông đòi bồi thường chi phí điều trị, mai táng, tổn thất tinh thần và mất thu nhập trên 202 triệu đồng, yêu cầu Hội đồng xét xử (HĐXX) phạt tù nặng đối với Sang.



Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh đã làm rõ hành vi đốt nhà làm chết người của bị cáo Hồ Minh Sang. Theo đó, khi lửa cháy, Sang thoát chạy ra ngoài mà không cứu em, dẫn đến Cường bị phỏng nặng và tử vong trong đau đớn thể xác sau hơn 10 ngày nằm viện điều trị. Về trách nhiệm dân sự, sau khi nghe HĐXX giải thích, ông Oanh đồng ý nhận bồi thường 168 triệu đồng, chấp nhận lời xin lỗi của chị gái và của bị cáo.

Theo Báo An Giang