Say rượu, sàm sỡ phụ nữ rồi giết người

Say rượu, có hành vi sàm sỡ phụ nữ, đâm chết người nhưng ra tòa cựu công an vẫn quanh co chối tội, không ngừng hô khẩu hiệu trong suốt phiên tòa...

Ngày 9-4, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án 10 năm tù giam đối với Trần Văn Minh (SN 1961, quê Hải Dương) về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 2-10-2009, Trần Văn Minh đến thuê phòng trọ tại phường Thạnh Xuân (quận 12) của bà Trang Thị Mỹ Lệ. Sáng hôm sau, Minh ra quán tạp hóa mua 6 chai bia về phòng trọ uống. 15 giờ cùng ngày, Huỳnh Tấn Thiện (con trai bà Lệ) say rượu, đến phòng trọ chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt xin nước để rửa mặt. Lúc Thiện đang rửa mặt trong nhà vệ sinh thì Minh bất ngờ sang, ôm chặt chị Nguyệt. Tức giận, chị Nguyệt đẩy Minh ra, la lên: "Chú lớn mà làm gì kỳ vậy?". Lúc này, Thiện nhìn thấy nên lên tiếng chê trách. Nghe vậy, Minh bỏ về phòng mình, vừa đi vừa chửi thề. Nghe ồn ào, bà Lệ lên khuyên Minh đi ngủ, có gì nói chuyện sau rồi đẩy Minh về phòng, khép cửa lại. Thấy Minh vẫn tiếp tục chửi thề trong phòng nên Thiện đi sang nói chuyện. Sợ xảy ra đánh nhau, chị Nguyệt cũng vội theo sau. Trần Văn Minh không ngừng hô khẩu hiệu, vùng vẫy chống trả lực lượng cán bộ tư pháp Bất ngờ, Nguyệt thấy Thiện đột ngột lui trở ra, nắm tay mình và té ngã ngửa về phía sau, máu chảy đầy trên người. Nghe Nguyệt kêu lên thất thanh, bà Lệ chạy tới. Lúc này, Minh định bỏ chạy thì bị bà Lệ xô ngã và bị bắt giữ sau đó. Thiện được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện. Trên đường dẫn giải Minh về trụ sở công an phường, Minh liên lục la lối và chống cự quyết liệt để tìm đường tẩu thoát. Minh tắt máy xe, xô người chở té xuống đất nên một số người dân có mặt đã tức giận xông vào đánh Minh gây thương tích 36% vĩnh viễn. Được biết, trước đó, Minh đã có 17 năm phục vụ trong ngành công an. Khi xảy ra vụ án, Minh là bảo vệ siêu thị. Tại phiên tòa phúc thẩm, Minh vẫn tiếp tục chối tội, yêu cầu đại diện VKSND Tối cao phải chứng minh được hành vi phạm tội của mình. Mặc dù VKSND Tối cao đã công khai những bằng chứng, lời khai nhân chứng để chứng minh hành vi phạm tội của Minh nhưng bị cáo vẫn ngoan cố chối cãi, không ngừng hô khẩu hiệu. Theo Kh. Miên (NLĐO)