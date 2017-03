Sẽ buộc hạ tải các xe chở quá tải trọng

Khi vận chuyển hàng hóa, tài xế phải mang các giấy tờ theo xe gồm giấy vận chuyển và các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa; trọng lượng hàng hóa cùng trọng lượng của xe vận tải hàng hóa so với tải trọng cho phép ghi trên giấy đăng ký xe… Công an TP (với CSGT là nòng cốt) chủ trì thành lập đoàn kiểm tra tất cả các xe vận tải hàng hóa lưu thông trên địa bàn, Sở GTVT có trách nhiệm cử lực lượng tham gia… Đây là những nội dung mà Quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải hàng hóa chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn TP do UBND TP mới chính thức ban hành.

Quy chế nêu rõ: CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt; lực lượng Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh các quận, huyện có trách nhiệm lập kế hoạch phối hợp kiểm tra, gửi đến các đơn vị liên quan, trình giám đốc Sở GTVT, phó trưởng ban An toàn giao thông TP phê duyệt.

Vắng bóng CSGT, xe chở quá tải vô tư chạy trên đường. Ảnh: LƯU ĐỨC

Thanh tra Sở GTVT ra hiệu dừng xe trong trường hợp cấp thiết đối với xe có dấu hiệu vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ; xe có dấu hiệu vượt khổ; xe bánh xích lưu thông trực tiếp xích trên đường làm hư hại đường bộ; kiểm tra giấy vận chuyển và các giấy tờ hợp pháp của hàng hóa; kiểm tra trọng lượng hàng hóa cùng trọng lượng bản thân của xe vận tải hàng hóa so với tải trọng cho phép trên giấy đăng ký xe.

Khi phát hiện người điều khiển xe vi phạm, căn cứ vào tình hình thực tế, trưởng đoàn kiểm tra phân công lập biên bản vi phạm; buộc hạ tải phần quá tải, dỡ phần quá khổ (nếu có đủ điều kiện). Nếu xe chở quá tải gây hư hại cầu, đường thì buộc phải khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra…

Đây là một trong những động thái mà UBND TP muốn hạn chế vấn nạn xe quá tải, quá khổ lưu thông trên địa bàn TP.

L.ĐỨC – T.MẠNH