Sẽ cấm xe máy qua cầu Mỹ Thuận?

“Từ mùng 4 tết đến hết mùng 10 tháng Giêng, nếu xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, xe máy và ô tô từ 15 chỗ trở xuống đi từ hướng Cần Thơ về TP.HCM sẽ không được qua cầu Mỹ Thuận” - ngày 29-1, Đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết.

Theo Đại tá Bảo, dịp sau tết năm ngoái hướng lưu thông từ Cần Thơ về TP.HCM bị ùn tắc rất nghiêm trọng. Các loại xe nối đuôi nhau kéo dài từ TP Vĩnh Long đến cầu Mỹ Thuận khiến nguy cơ sập cầu này là rất lớn. Vì vậy, năm nay Phòng CSGT hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long phối hợp đưa ra phương án vừa nêu. Trường hợp không được qua cầu Mỹ Thuận, các loại xe trên có ba phương án đi vòng như sau:

- Từ TP Vĩnh Long theo quốc lộ 53 vòng xuống Trà Vinh (huyện Càng Long), qua phà Cổ Chiên, theo quốc lộ 60 về ngã ba Trung Lương, ra quốc lộ 1A.

- Từ TP Vĩnh Long theo quốc lộ 57 qua phà Đình Khao (huyện Long Hồ) về Chợ Lách (Bến Tre), sau đó ra quốc lộ 60 về ngã ba Trung Lương, ra quốc lộ 1 A.

Sau Tết năm ngoái đã nhiều lần xảy ra kẹt xe nghiêm trọng trên quốc lộ 1A chiều từ miền Tây về TP.HCM. Trong ảnh: Dòng người mệt mỏi chờ qua cầu kênh Xáng (Tiền Giang). Ảnh: HÙNG ANH

- Các loại xe qua cầu vượt cầu Mỹ Thuận phía Vĩnh Long, theo quốc lộ 80 qua thị xã Sa Đéc, đi tiếp qua phà Cao Lãnh, qua thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười - Đồng Tháp) về huyện Châu Thành, Tiền Giang để ra quốc lộ 1A hoặc đường cao tốc.

Tuy nhiên, Đại tá Ngô Văn Phiến, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Vĩnh Long, lưu ý: Phương án trên chỉ áp dụng nếu xảy ra kẹt xe nghiêm trọng như năm trước. “Năm nay, do Trạm thu phí Mỹ Thuận ngưng hoạt động nên tình hình có thể bớt căng hơn. Nếu xảy ra ùn tắc, trước tiên CSGT sẽ tạm ngưng cho xe lên cầu Mỹ Thuận trong vài phút để giảm lưu lượng xe. Chỉ khi tình hình nghiêm trọng thì mới điều tiết xe đi theo ba hướng trên” - Đại tá Phiến nói.

Đại tá Bảo cũng thông tin thêm: Từ ngày 31-1 (20 tháng Chạp) đến ngày 19-2 (mùng 10 tháng Giêng), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Tiền Giang triển khai kế hoạch chống ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A từ ngã tư Đồng Tâm đến Mỹ Thuận. Dự báo có bốn điểm sẽ xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trong dịp tết. Đó là cầu Kênh Xáng (huyện Châu Thành, Tiền Giang), ngã tư Cai Lậy (thị trấn Cai Lậy), đoạn quốc lộ từ cầu An Hữu đến trạm thu phí cầu Mỹ Thuận và từ cầu An Cư đến thị trấn Cai Lậy.

“Chúng tôi đã có phương án điều tiết giao thông cho từng điểm ùn tắc. Xe máy và ô tô dưới 30 chỗ sẽ được hướng dẫn đi vào các đường tỉnh, đường huyện (xem sơ đồ). Khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ sẽ túc trực 24/24 giờ ở tất cả điểm ùn tắc nghiêm trọng. Riêng công an các huyện Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành chịu trách nhiệm giải tỏa các điểm họp chợ trên đường huyện, đường tỉnh để đảm bảo giao thông thông suốt” - Đại tá Bảo nói.

HÙNG ANH