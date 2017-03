Sẽ có 3 thiết kế cầu gỗ đi bộ đường Điện Biên Phủ

Sở GTVT đã có tờ trình UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm này. Theo Sở, đây là trục giao thông đối ngoại của thành phố, có mật độ lưu lượng xe rất cao, nhu cầu bộ hành băng qua đường khu vực này rất lớn.

Cây cầu này sẽ có kết cấu nhịp làm bằng vật liệu gỗ New Zealand và kiểu dáng kiến trúc công trình sẽ do phía New Zealand đề xuất ít nhất BA phương án. Sau đó Sở GTVT và Hội đồng Quy hoạch-Kiến trúc TP sẽ xem xét trình.