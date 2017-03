Sẽ có giải pháp mới dò tìm hố đen

Hội thảo do Sở Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải TP.HCM cùng phối hợp với Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tổ chức kéo dài quá nửa ngày 12-1 với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học nhưng vẫn chưa có sự thống nhất cao trong việc lựa chọn phương pháp dò tìm hố đen.

21 “ông” quản lý một công trình

Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu đường cảng TP.HCM, khẳng định qua phân tích 64 hố đen phát sinh từ giữa tháng 7-2010 đến nay cho thấy chúng có ở mọi nơi, bất kể vùng nội hay ngoại thành. Trong các tháng mùa mưa lớn, kéo dài cũng là lúc tần suất xuất hiện “hố tử thần” nhiều nhất. Có thể quy về ba nhóm nguyên nhân: do hệ thống cấp, thoát nước đã và đang xuống cấp; do địa chất thủy văn thành phố và do quản lý. “Trong đó, nguyên nhân thứ ba là quan trọng nhất bởi hiện có quá nhiều đầu mối quản lý các công trình ngầm nhưng lại không có tổng chỉ huy trưởng. Như hệ thống cáp ngầm của bưu điện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa có đến 21 đơn vị quản lý nên khi gặp sự cố, không biết đường đâu mà lần. Tìm mãi mới được nhưng khi đó thì lại xảy ra tình trạng đổ lỗi cho nhau…” - ông Trường dẫn chứng.

Kiểm chứng việc dò tìm “hố tử thần” trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM). Ảnh: MP

GPR là lựa chọn?

Chuyên gia về lĩnh vực địa chất Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Hữu Diệp đề nghị: “Đừng quá lo lắng bởi sẽ có những giải pháp kỹ thuật có hiệu quả. Có thể áp dụng biện pháp thăm dò địa vật lý (điện, từ, siêu âm, chấn âm) để xác định hố sụp đã hình thành nhưng chưa bộc lộ”.

Nhiều nhà khoa học cùng kiến nghị thành phố nên áp dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR) để khảo sát địa chất dò tìm hố đen. Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, Trường ĐH Quốc tế, cơ quan quản lý giao thông ở nhiều nước đã sử dụng công nghệ GPR để phát hiện, bảo trì hệ thống mặt đường. Phương pháp này có khả năng xử lý nhanh, trên diện rộng nên có thể sử dụng để dò tìm, ngăn chặn hố đen.

Tuy vậy, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Ngô Văn Bưu (Hà Nội) khuyến cáo máy GPR như ông Uyên vừa đề cập có thể cho ra kết quả không chính xác. Bởi việc áp dụng công nghệ này đòi hỏi đủ bộ angten để đo từng tầng sâu dưới mặt đường mới cho ra kết quả chính xác.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, lưu ý: Hiện có nhiều đầu mối giới thiệu thiết bị, máy móc nhưng “máy gì thì máy cũng phải chuyển giao công nghệ, làm thử. Hôm nay dò không có hố nhưng tối ống nước bể thì ngày mai vẫn có khả năng có hố đen. Hố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào chứ không phải dò không thấy thì cho rằng không có. Vì vậy, cần phải tìm nguyên nhân và trước tiên phải “trị” việc ống nước bể, bít các cống cũ không xài… Nếu không thì ta cứ đi dò tìm và loay hoay”.

Ông Lê Minh Triết, Phó phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT, cho hay cuối tuần này, thành phố sẽ mượn máy dò công trình ngầm GPR của một công ty để thực nghiệm trên đường Nguyễn Du (quận 1). Trường hợp máy cho kết quả tin cậy sẽ đề xuất UBND TP trang bị phục vụ việc dò tìm hố đen.

Trong các phương pháp dò hố (như Lidaz, sóng siêu âm, radar xuyên đất) thì công nghệ GPR được cho là khả thi nhất. Nhưng với tốc độ 15 km/giờ, đồng thời ta thiếu kinh nghiệm phân tích hình ảnh thì khó thể đáp ứng nhu cầu bức thiết cho việc dò tìm nguy cơ xuất hiện hố đen trên hơn 3.420 km đường của thành phố. Phó Giáo sư-Tiến sĩ LÊ HOÀI QUỐC,

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ “Hố tử thần”… biết kêu (!) Tại hội thảo, Tiến sĩ Vũ Văn Bằng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ nước và môi trường, tiếp tục trình bày phương pháp dò tìm “hố tử thần” bằng phương pháp địa bức xạ từ thứ cấp. Dù phương pháp này đã được kiểm chứng với tỉ lệ thành công là… 0% nhưng ông Bằng vẫn tái khẳng định: “Chỉ cần một tháng là quét được toàn bộ các tuyến đường của thành phố để xác định những điểm dị thường. Cụ thể, với “máy nội” do tôi chế tạo thì khi gặp hố đen, máy sẽ kêu lên: “Tôi ở đây nè”. Tôi sẽ xác định chính xác kích thước, hình dạng, thậm chí biết luôn có hố do cái gì gây ra”.

MINH PHONG