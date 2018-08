Sẽ đề xuất Bộ Chính trị quy định về tổ chức Đảng trong CAND

Ngày 22-8, Bộ Công an cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vừa tổ chức buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để trao đổi, thống nhất và cho ý kiến về việc kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo Quy định về tổ chức Đảng trong CAND (thay thế Quy định số 72-QĐ/TW ngày 24-2-2017 của Ban Chấp hành Trung ương).



Tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Chính (Ban Tổ chức Trung ương) đánh giá cao việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Nghị định của Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các ý kiến thống nhất xác định cần sớm kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, phù hợp với mô hình tổ chức mới triển khai của lực lượng CAND, đảm bảo số lượng, độ tuổi, cơ cấu hợp lý, có đầy đủ tiêu chí của cấp ủy viên theo quy định.

Đồng thời xác định việc ban hành Quy định về tổ chức Đảng trong CAND là cần thiết, phải đề xuất Bộ Chính trị xem xét, ban hành để kịp thời đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an khi tổ chức bộ máy Bộ Công an đã thay đổi, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở; đề nghị làm rõ thêm về mối quan hệ của cấp ủy, xác định cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị định số 01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới.

Theo mô hình mới, Bộ Công an không tổ chức cấp tổng cục, sắp xếp tinh gọn cơ quan Bộ Công an thành các đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ. Việc sắp xếp theo nguyên tắc các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị không rõ nhiệm vụ, đối tượng công tác hoặc có chức năng, nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau mà trong quá trình hoạt động bắt buộc phải có cơ chế phối hợp thì hợp nhất, sáp nhập, đảm bảo một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Lực lượng công an dôi dư từ Bộ sau khi tinh giản sẽ được bố trí tăng cường cho địa phương.

Cùng với đó, Bộ Công an sẽ sát nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc Trung ương vào Công an cấp tỉnh/TP trực thuộc Trung ương; sắp xếp tinh gọn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo, báo chí, y tế trong CAND. Giảm đầu mối cấp phòng trực thuộc cục, công an cấp tỉnh; giảm đầu mối cấp đội trực thuộc phòng và công an cấp huyện.

So với bộ máy tổ chức cũ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục, gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát PCCC và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội.