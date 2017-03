Sẽ điều chỉnh công tác dự báo bão

Sau khi đổ bộ vào Hải Phòng, bão số 2 đã suy yếu nhưng sóng biển tại Cát Hải, Đồ Sơn vẫn khá lớn với cột sóng cao tới 4-5 m. Sóng đánh vọt qua bờ kè Gia Lộc, gây sạt lở thân và mặt kè. Nước biển tràn qua đê kè vào đảo Cát Hải gây ngập lụt cục bộ ở những vùng trũng. Huyện Cát Hải đã di dời 1.800 người dân tới nơi an toàn. Tại Đồ Sơn, nước biển dâng cao kết hợp mưa lớn gây ngập lụt tại một số khu vực. Sóng lớn đã đánh sạt một số đoạn kè và vỉa hè nằm sát mép biển. Tại khu vực nội thành, nhiều đoạn đường ngập sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông. Chiều tối 24-6, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết đã có hai người ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An mất tích do lũ cuốn trôi. Hơn 1 vạn hecta lúa và hoa màu bị ngập. Hàng ngàn hecta nuôi trồng thủy sản bị thất thoát. Bão số 2 cũng làm bảy tàu thuyền bị chìm, hư hại 665 m đê biển. NHÓM PV – CTV