Sẽ khởi tố vụ bắt học sinh đeo bảng ăn trộm

Cùng ngày Công an huyện Chư Sê đã mời bốn người đến trụ sở để lấy lời khai gồm Phan Văn Hải (nhân viên giữ xe), Trần Thị Kim Oanh (kế toán) và hai nhân viên bán hàng là Cưng và An. Oanh là người đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” lên người em N., Cưng và An thì dùng băng keo cột hai tay em này vào lan can siêu thị, còn Hải chụp ảnh đưa lên Facebook. Bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi của mình đối với em N.

LÊ DŨNG