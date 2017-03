Sẽ không kết quả nếu thiện chí từ một phía

. Washington Post: Vừa rồi có một đoàn của Quốc hội Mỹ tới VN và đôi bên có đối thoại về an toàn hàng hải. VN kỳ vọng Mỹ đóng vai trò thế nào để hỗ trợ bảo vệ chủ quyền của mình?

+ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình: Duy trì hòa bình, ổn định an ninh và an toàn hàng hải ở khu vực là lợi ích, trách nhiệm nghĩa vụ của tất cả quốc gia liên quan cả trong và ngoài khu vực. Mỹ là cường quốc thế giới, cũng là cường quốc châu Á-Thái Bình Dương. Thời gian qua cùng với cộng đồng quốc tế, Mỹ có tiếng nói nhằm đóng góp vào hòa bình, ổn định an ninh ở khu vực, đóng góp giải quyết những căng thẳng hiện nay ở khu vực. Mong Mỹ tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ hơn, hành động thiết thực hơn, có tính xây dựng để đóng góp vào việc ổn định an ninh và an toàn hàng hải khu vực, giải quyết tranh chấp khu vực thông qua luật pháp quốc tế.

. Kyodo: Mới đây tuyên bố của G7 cho thấy họ lo lắng vì căng thẳng tại biển Hoa Đông, biển Đông và yêu cầu giải quyết các tranh chấp thông qua luật pháp quốc tế. Phản ứng của VN qua các động thái này là như thế nào?

+ Ông Lê Hải Bình: Chúng tôi hoan nghênh lãnh đạo các nước thuộc nhóm G7 vừa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hành vi cũng như các căng thẳng ở biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời phản đối các hành động đơn phương của một nước đòi yêu sách chủ quyền thông qua việc đe dọa ép buộc hoặc sử dụng vũ lực cũng như yêu cầu các nước giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi tiếp tục mong muốn các quốc gia, các tổ chức quốc tế có những tiếng nói mạnh mẽ, thiết thực, hành động thiết thực để đóng góp vào hòa bình, an ninh ở khu vực và giải quyết các tranh chấp thông qua cơ sở luật pháp quốc tế.

. VOV: Đến nay VN đã có 30 cuộc liên lạc, trao đổi nhưng TQ chưa có động thái nào nhượng bộ. Một số chuyên gia trong và ngoài nước nhận định đường dây nóng Việt-Trung hoạt động không hiệu quả. Bộ Ngoại giao thấy thế nào?

+ Ông Lê Hải Bình: Đường dây nóng chỉ có thể hoạt động hiệu quả nếu như cả hai bên đều có thiện chí, mong muốn giải quyết hòa bình. Thời gian qua, VN nỗ lực nhiều cấp, nhiều lần khác nhau để đối thoại với TQ. Nhưng như tôi nói, nếu thiện chí chỉ đến từ một phía thì đường dây nóng cũng như mọi nỗ lực cũng sẽ không mang lại kết quả. Mọi tranh chấp muốn giải quyết được cũng phải đến từ thiện chí, nỗ lực, mong muốn của cả hai bên, đều cùng mong muốn giải quyết vấn đề thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

NGHĨA NHÂN - VIẾT THỊNH