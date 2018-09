Sẽ không nhận chìm 5,5 triệu khối vật chất ở Vĩnh Tân

Ngày 14-9, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh, đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận báo cáo phương án xử lý vật, chất nạo vét thay thế phương án nhận chìm ở biển tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.



Sơ đồ phương án san lấp vật chất ở Vĩnh Tân.

Theo đó, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân có 5 dự án nhà máy nhiệt điện được đầu tư trên địa bàn xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trong quá trình xây dựng và hoạt động đã xảy ra một số vấn đề về môi trường như khói, bụi, bãi xỉ, nhận chìm vật, chất nạo vét,…làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và đã bị một số đối tượng xấu lợi dụng kích động, phá hoại gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Trong đó, vấn đề sử dụng vật, chất nạo vét của cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân được dư luận và nhân dân rất quan tâm, nhất là việc giải quyết khoảng 1,3 triệu m3 vật, chất nạo vét cảng nhập than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 trong năm 2017.

Đến nay, tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 1 (tổ máy số 1) đã hoàn thành đi vào hoạt động, các nhà máy còn lại theo kế hoạch sẽ hoàn thành phát điện thương mại trong năm 2018, 2019 và các năm kế tiếp theo Quy hoạch sơ đồ điện VII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đảm bảo hoạt động của các nhà máy tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phải nạo vét khu vực cảng nhập than, luồng, vũng quay tàu và duy tu các hạng mục này trong suốt quá trình hoạt động. Do đó, cần thiết phải có phương án sử dụng vật, chất nạo vét nêu trên vừa đảm bảo môi trường vừa có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét có phương án sử dụng vật, chất nạo vét thay thế phương án nhận chìm.

Ngày 20-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giải quyết các kiến nghị của tỉnh và đã có ý kiến chỉ đạo: Giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình Thuận khẩn trương xây dựng phương án đầu tư xây dựng công trình chứa vật chất nạo vét từ khu vực cảng, luồng, vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận.

Trong đó có tính đến phương án của UBND tỉnh đề xuất xây dựng kè chắn sóng kết hợp chứa vật, chất nạo vét thay thế phương án nhận chìm trên biển, để tổng hợp, đánh giá, so sánh và đề xuất lựa chọn phương án tối ưu theo quy định.

Thực hiện chủ trương nêu trên của Phó Thủ tướng Chính phủ, ngày 28-8, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đơn vị được Bộ Công Thương giao làm đầu mối trong công tác bảo vệ môi trường và sử dụng hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân) và Đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Xây dựng điện 2) báo cáo về các phương án sử dụng vật, chất nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và quán triệt chủ trương không sử dụng vật, chất nạo vét nhận chìm xuống biển; qua nghe báo cáo 5 phương án sử dụng vật, chất nạo vét do đơn vị tư vấn trình bày; các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp.

UBND tỉnh thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn phương án xây dựng kè chống xói lở kết hợp sử dụng vật, chất nạo vét cảng, luồng, vũng quay tàu để san lấp mặt bằng tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thay thế phương án nhận chìm vật, chất nạo vét vũng quay tàu tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Đây là hạng mục công trình rất quan trọng, đa mục tiêu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công cảng nhập than của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, phòng chống sạt lở, tạo ổn định cho các khu dân cư ven biển tại khu vực, tạo bãi chứa 5,5 triệu m3 vật, chất nạo vét vũng quay tàu.

Như vậy toàn bộ vật, chất nạo vét vũng quay tàu, Cảng nhập than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân sẽ được sử dụng để san lấp cảng tổng hợp Vĩnh Tân và san lấp làm kho than trung chuyển và cảng xuất nhập than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

UBND tỉnh đã và đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ có liên quan trình các Bộ, ngành liên quan thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định để sớm triển khai Dự án này theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.