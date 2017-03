Sẽ kiểm tra tải trọng xe ngay từ gốc

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP vừa đưa ra dự thảo quy chế phối hợp tổ chức kiểm tra xe vận tải chở hàng hóa quá tải trọng cho phép tại các bến cảng, kho bãi trên địa bàn. Theo dự thảo, việc kiểm tra do Thanh tra Sở GTVT chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan, gồm CSGT đường bộ, Thanh tra Khu Quản lý giao thông đường bộ VII (Bộ GTVT), Thanh tra Cảng vụ Hàng hải, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng TP và Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.

Về phương thức kiểm tra, đợt này lực lượng chức năng sẽ kiểm tra tải trọng xe trực tiếp tại cổng cảng biển, cổng cảng cạn (ICD), cổng cảng sông, cổng các kho bãi chứa hàng, cổng các khu công nghiệp, khu chế xuất... Khi phát hiện xe chở quá tải, Thanh tra Sở GTVT trực tiếp lập biên bản xử phạt. Cạnh đó, lực lượng chức năng cũng kiểm tra thêm hợp đồng vận chuyển hàng hóa, các hóa đơn, chứng từ liên quan. Nếu thiếu các giấy tờ này, tài xế, chủ xe sẽ bị phạt.

Thanh tra Sở GTVT cho rằng việc kiểm tra ngay tại các bến cảng, kho bãi sẽ giảm bớt lượng xe chở quá tải lưu thông trên đường. Trong ảnh: Kiểm tra xe quá tải tại Trạm cân Dầu Giây. Ảnh: V.THUẬT

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT, phân tích: “Trước đây, khi phát hiện xe chở quá tải trên đường, thường lực lượng chức năng chỉ lập biên bản xử phạt chứ khó buộc chủ hàng, chủ xe hạ tải do sợ gây kẹt xe. Do vậy, cách xử phạt lần này được xem như làm tận gốc. Việc các lực lượng liên quan phối hợp kiểm tra cũng giúp đợt ra quân này có tính đồng bộ hơn so với những lần trước”.

Đối với trường hợp xe tải nhẹ chở hàng thuê, chuyển nhà… theo thỏa thuận miệng giữa tài xế, chủ xe với chủ hàng, ông Lê Hồng Việt cho biết việc kiểm tra sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất đợt thí điểm.

VĂN THUẬT