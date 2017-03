Sẽ làm rõ nghi vấn mua bán trẻ em

Hai ngày sau khi cháu bé được giải cứu, sáng 15-1, mẹ con chị Nguyễn Thị Minh Tâm đã xuất viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Thị Bích Trâm về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 7, trước mắt khởi tố Trâm theo khung 1 Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự với quy định hình phạt tù từ ba năm đến 10 năm. Thượng tá Thanh nhấn mạnh: “Không loại trừ còn xuất hiện nhiều tình tiết khác trong quá trình điều tra vụ án”.





Điều tra viên đang lấy lời khai Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Một cán bộ điều tra cho biết bước đầu tại cơ quan công an, ông N. (cha chồng của Trâm) khai nhận cứ tưởng đứa trẻ do Trâm sinh ra, lâu nay Trâm giấu gia đình chồng về việc bị sẩy thai nên không ai biết. Tuy nhiên, những lời khai này sẽ tiếp tục được làm rõ. Hiện có nhiều nghi vấn như tính theo lời khai của Trâm thì Trâm mới lấy chồng được bốn tháng và trước khi cưới có thai khoảng một tháng. Như vậy tính đến thời điểm xảy ra sự việc, Trâm có thai khoảng năm tháng nhưng lại bồng một bé trai sinh thường, khỏe mạnh về nhà nói là “sinh sớm” mà mọi người trong gia đình cũng tin thì rất vô lý?!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một điều tra viên cho biết thêm hiện nay, tâm lý Trâm vẫn chưa ổn định, còn nhiều khai báo loanh quanh. Cơ quan điều tra sẽ còn tiếp tục điều tra làm rõ nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ, nhất là hành vi phạm tội của bị can có phải do áp lực “sợ chồng bỏ rơi” mà bắt cóc trẻ hay là kẻ mua bán trẻ em chuyên nghiệp.

H.TUYẾT