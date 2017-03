Sẽ lắp cầu Bình Cách mới trong bảy ngày

Như đã thông tin, đêm 19-7, tài xế Nguyễn Hoàng Tân điều khiển xe tải 61L-4418 chở hơn 40 tấn gạo chạy qua cầu Bình Cách nằm trên hương lộ 2 (nối xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang với xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An) làm cầu bị sập toàn bộ. Trọng tải hàng hóa trên vượt năm lần so với tải trọng quy định của chiếc cầu.

Dân tạm sang sông bằng đò

Cầu Bình Cách có kết cấu khung thép, mặt lót gỗ và đã xuống cấp. Cầu chỉ có một nhịp dài 24 m, lắp đặt mám sâu vào hai bên mố cầu hơn 0,5 m và có biển báo tải trọng tám tấn. Theo Công an huyện Châu Thành (Long An), nếu tính luôn xác của chiếc xe thì toàn bộ khối lượng của xe tải trên 50 tấn.

Ông Lê Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, thông tin: Chiếc cầu này được duy tu từ giữa năm 2003, chất lượng còn khá tốt so với các cầu khung thép khác trên địa bàn tỉnh. Sự cố xảy ra do xe tải đang lưu thông trên cầu gặp một chướng ngại vật phía trước nên thắng gấp, tạo một khối lực lớn gây sập cầu.

Sau sự cố, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân hai tỉnh thông qua cầu này bị bế tắc. Các cơ quan chức năng đã ngay lập tức đưa ra hàng loạt biện pháp để khôi phục giao thông qua cầu.

Trong ngày 20-7, các lực lượng chức năng đã lắp đặt biển báo hướng dẫn người dân hướng đi từ Tiền Giang sang Long An và ngược lại mà không phải theo tuyến hương lộ 2. Theo đó, các phương tiện xe ô tô từ phía Tiền Giang được chuyển hướng đi qua địa bàn TP Mỹ Tho ra quốc lộ 1. Xe ô tô trên địa bàn Hiệp Thạnh cùng một số xã lân cận đi theo đường tỉnh 827A và 827B để ra quốc lộ 1.

Hiện trường cầu Bình Cách bị xe tải vận chuyển trên 40 tấn gạo làm sập đêm 19-7. Ảnh: T.PHÚC

Trong buổi sáng 20-7, chủ xe đã thuê người trục vớt hơn 800 bao gạo bị chìm. Đơn vị cứu hộ đã kéo chiếc xe tải bị nạn lên bờ vào lúc 14 giờ.

Cùng ngày, đại diện UBND huyện Chợ Gạo, huyện Châu Thành cùng lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An, các sở, ngành và Công an tỉnh Long An đã đến khảo sát hiện trường, đồng thời có buổi làm việc thống nhất các giải pháp khắc phục sự cố sập cầu. Theo kế hoạch, trong thời gian chờ lắp cầu mới, xã Hiệp Thạnh sẽ lo việc đưa rước người dân và xe hai bánh bằng đò ngang theo giá vé quy định, không để các cá nhân khác lợi dụng cơ hội tự ý đưa rước khách thu tiền giá cao và thiếu kiểm soát về an toàn giao thông...

Xem xét khởi tố vụ án

Ông Lê Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết ngày 20-7, tỉnh đã có văn bản về việc sửa chữa cầu Bình Cách, đưa ra phương án tạm ứng ngân sách sửa cầu là 500 triệu đồng. UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính thành lập hội đồng định giá trị thiệt hại của cầu Bình Cách, làm cơ sở bồi thường và cũng là cơ sở để phía cơ quan điều tra xem xét ra quyết định khởi tố vụ án… Theo ông Minh, sau khi bàn giao mặt bằng, trong vòng bảy ngày sẽ lắp đặt xong cầu mới.

Tại buổi họp, đại diện công an đề nghị các ngành khẩn trương thẩm định tổng giá trị thiệt hại của cầu Bình Cách để xem xét khởi tố vụ án hình sự đối với tài xế Tân. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ bằng lái cùng các giấy tờ liên quan của tài xế. Chủ xe tải cho biết họ mua xe này của một chủ khác, chưa kịp sang tên.

“Trong vụ này, tài xế và chủ xe phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ chi phí khắc phục. Riêng việc có khởi tố vụ án hình sự hay không, thẩm quyền của cơ quan điều tra” - ông Minh nói.

Có thể xử lý hình sự lái xe Theo thông tin báo chí, ngoài việc buộc bồi thường cây cầu, cơ quan chức năng có thể xử lý hình sự lái xe về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Về hình sự, trước hết công an phải xác định lái xe đã vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, xác định tải trọng cầu, trọng tải xe và hàng… để chứng minh lái xe đã vi phạm các quy định của luật giao thông. Công an cũng phải chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm với việc sập cầu. Song song đó, cơ quan chức năng phải xác định giá trị thiệt hại của cây cầu bị sập là bao nhiêu, nếu dưới 50 triệu đồng, lái xe sẽ “thoát” trách nhiệm hình sự (nhưng phải chịu chế tài về hành chánh). Nếu thiệt hại từ 50 triệu đồng trở lên, lái xe sẽ bị xử lý theo các khoản tương ứng của điều luật. Về trách nhiệm dân sự, chủ xe, lái xe hoặc cả hai phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại của cây cầu. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào Điều 623 Bộ luật Dân sự để buộc họ phải bồi thường. Luật sư TRỊNH THANH, Văn phòng luật sư Người nghèo Chiếc cầu này có khá đông xe tải chở hàng 10-25 tấn qua lại thường xuyên nhưng không thấy cơ quan chức năng tuần tra xử phạt. Nguy cơ sập cầu đã được cảnh báo từ lâu. Ông BA TRẦN, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An Cứ khoảng 11 giờ đêm về sáng có khoảng vài chục chiếc xe tải từ phía Tiền Giang chở gạo, phân bón, thanh long, dưa hấu… qua cầu. Các chủ xe cố ý né công an, thanh tra giao thông để khỏi bị xử phạt quá tải… Lâu ngày cầu không chịu nổi, sập là lẽ đương nhiên. Bà NGUYỄN THỊ NGUYỆT, ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, Long An Cầu Bình Cách đã bị sập khoảng ba lần nhưng đây là lần bị thiệt hại nghiêm trọng nhất vì gần như toàn bộ vật liệu làm cầu đều bị xe tải kéo xuống sông. Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An

TÂM PHÚC