Sẽ lập nhiều tổ công tác chuyên xử lý vi phạm giao thông

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ TNGT giảm 182 vụ, giảm 146 người chết và giảm 122 người bị thương. Số vụ ùn tắc giao thông và tụ tập chạy xe gây mất trật tự công cộng cũng giảm đáng kể” - Ban An toàn Giao thông TP.HCM báo cáo trong buổi làm việc của UBND TP với đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ngày 5-10.

Đáng chú ý, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM cho hay thời gian qua đã trưng dụng các cán bộ có kinh nghiệm để thành lập Tổ công tác 612 chuyên tuần tra, xử lý các loại xe “mù”, xe ba bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh... Qua hơn ba tháng hoạt động, tổ công tác đã phát huy hiệu quả tích cực. Sắp tới, mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn TP.

MINH HIẾU