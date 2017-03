Sẽ mở rộng diện vay gói 30.000 tỉ?

Hộ gia đình xây nhà cho công nhân, học sinh, sinh viên thuê cũng được vay trong gói tín dụng hỗ trợ nhà ở. Đó là nội dung đáng chú ý trong báo cáo về tình hình thị trường bất động sản và kết quả giải ngân gói tín dụng 30.000 tỉ đồng mà Bộ Xây dựng đưa ra ngày 11-6.

Theo Bộ Xây dựng, đến 31-5, các ngân hàng đã ký hợp đồng cho vay trên 2.000 tỉ đồng cho 5.300 hộ gia đình, cá nhân và cam kết cho vay gần 2.000 tỉ đồng cho 23 dự án. Việc giải ngân như thế là rất chậm.

“Gói tín dụng ưu đãi này chưa giải ngân nhanh được do nguồn cung về nhà có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 và diện tích sàn dưới 70 m2 còn ít. Một số ngân hàng quy định quá chặt chẽ, thậm chí đặt ra quy định riêng nên nhiều khách hàng không thể đáp ứng được điều kiện để được vay. Có nơi chậm trễ xét duyệt, thẩm định đối tượng khiến người dân và các doanh nghiệp nản. Mặt khác, lãi suất cho vay 5%/năm là còn cao so với thu nhập của người dân, thời hạn hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân vay tối thiểu 10 năm là ngắn so với khả năng tích lũy, trả nợ của người dân” - Bộ Xây dựng nhận định.





Thi công nhà ở xã hội từ gói 30.000 tỉ đồng tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ảnh: HTD

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng kéo dài thời hạn cho vay tối đa từ 10 năm lên 15 năm đối với hộ gia đình, cá nhân. Bổ sung đối tượng được vay vốn từ gói tín dụng này là sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng. Hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy thuê, cho thuê mua cũng được kiến nghị cho vay trong gói tín dụng này.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương phải tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt các dự án nhà ở xã hội; cho phép chuyển đổi hoặc điều chỉnh cơ cấu các dự án nhà ở thương mại theo đề xuất của chủ đầu tư để tăng nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương...

“Bộ sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước kiểm tra việc giải ngân gói tín dụng này nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy việc giải ngân” - báo cáo cho biết.

H.VÂN - Q.HUY