Sẽ ngưng cấp phép tàu cánh ngầm một máy?

Khách, chủ đều lơ là áo phao

Hiện trên địa bàn TP.HCM có nhiều bến khách ngang sông. Dù đây là các đò ngang nhưng quy định bắt buộc hành khách khi đi đò đều phải mặc áo phao. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, ở nhiều bến đò, cả chủ lẫn khách đều không quan tâm đến việc mặc áo phao.

Trên chiếc đò này (ở bến đò Bình Quới) không ai mặc áo phao khi sang sông. Ảnh: MP

Giám đốc Sở GTVT, Công an TP và chủ tịch UBND các quận, huyện có sông nước trên địa bàn TP có trách nhiệm phối hợp, thường xuyên tăng cường kiểm tra trang bị an toàn và điều kiện hoạt động của phương tiện thủy nội địa trên địa bàn theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, kể cả đình chỉ hoạt động nếu không trang bị đầy đủ điều kiện an toàn, không bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện hoặc lái tàu ghe không có chứng chỉ hành nghề chuyên môn phù hợp.

Văn bản chỉ đạo của UBND TP