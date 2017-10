Sẽ sửa luật, ban hành thủ tục về phạt nguội

Đấu giá biển số xe đẹp, chờ thông qua đề án mới rõ Trả lời câu hỏi về việc có giữ lại các biển số xe đẹp trước khi ban hành đề án đấu giá biển số xe đẹp để tránh tình trạng tới khi có đề án về thì kho biển số đẹp cũng hết, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Nguyễn Thị Mai (thành viên tổ biên tập) cho biết: Dự thảo đề án do Bộ Công an xây dựng không có khái niệm biển số xe đẹp, mà mỗi thời kỳ người ta sẽ đưa ra một loạt biển số theo định dạng đưa vào kho biển số để đấu giá chứ không có khái niệm biển số đẹp. Kết quả khảo sát của Bộ Công an tại một số tỉnh, thành như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng... cho thấy khái niệm biển số đẹp hay không là do nhu cầu của người dân xác định và gọi nôm na như vậy. Còn kho biển số không có khái niệm biển số xe đẹp. Bà Mai cũng cho hay đến lúc này tất cả biển số xe phải thực hiện theo quy định hiện hành. Đến khi nào đề án này thông qua thì phải sửa đổi các quy định hiện hành có liên quan, lúc đó mới đặt vấn đề biển số xe nào đem ra đấu giá, biển số nào không đấu giá được thì sẽ thực hiện theo cơ chế lựa chọn của người dân.