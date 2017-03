Sẽ thu hồi giấy phép các cơ sở kinh doanh du lịch 'chặt chém'

Ngày 24-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ ăn uống, mua hàng hóa trên địa bàn.

UBND quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Thanh Khê được yêu cầu phối hợp Sở Công Thương khẩn trương thống kê các cửa hàng lưu niệm, ăn uống, kinh doanh hải sản khô trên địa bàn và triển khai ký cam kết niêm yết, công khai giá và bán đúng giá niêm yết (hoàn thành trong quý IV-2015).

TP Đà Nẵng tuyên bố sẽ quyết liệt thu hồi giấy phép các cơ sở kinh doanh "chặt chém". Ảnh: LÊ PHI

Ông Đặng Việt Dũng yêu cầu UBND quận Sơn Trà và Thanh Khê tiếp tục theo dõi kiểm tra hai cơ sở kinh doanh hải sản khô Hưng Phát (đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Ba Na Miền Trung (515-517-519 Nguyễn Tất Thành, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê). Theo đó, phải rút giấy phép kinh doanh nếu hai cơ sở này tái phạm hành vi sử dụng đối tượng "cò mồi" bắt ép khách du lịch sử dụng dịch vụ. Đối với các cơ sở kinh doanh khác, ngoài các hành vi trên, nếu vi phạm từ hai lần trở lên đối với các hành vi cố ý nâng giá quá mức, gian lận về khối lượng, chất lượng sản phẩm kinh doanh thì UBND các quận rút giấy phép.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cũng giao Sở VH-TT&DL có văn bản gửi các khu, điểm tập trung đông khách du lịch yêu cầu thường xuyên bố trí lực lượng bảo vệ an ninh và đề nghị lắp camera theo dõi. Đồng thời, đề nghị Công an TP tiếp tục tích cực phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong hoạt động du lịch, đảm bảo giữ gìn hình ảnh du lịch TP được an toàn, lành mạnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Chí Cường (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng) cho hay sau khi có chỉ đạo này sở sẽ cùng các ngành chức năng tiến hành làm quyết liệt. “Về chấn chỉnh lại hoạt động du lịch này rất được lãnh đạo TP quan tâm. Văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đặng Việt Dũng cũng là trên cơ sở đề xuất của sở. Sắp tới đây chúng tôi và các đơn vị liên quan sẽ bắt buộc các cơ sở kinh doanh du lịch phải niêm yết giá đầy đủ. Đối với các trường hợp tiếp tục vi phạm thì sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh” - ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, tình trạng "chặt chém", bắt ép du khách mua hàng trong thời gian qua diễn ra trên địa bàn TP khiến lãnh đạo TP hết sức bức xúc. "Anh Thơ (ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), anh Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP) cũng hết sức quan tâm tới vấn đề này và chỉ đạo phải làm quyết liệt", ông Trần Chí Cường cho biết.