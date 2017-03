Sẽ thu hồi tài sản Giang Kim Đạt ở Singapore

Sáng 23-7, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp báo thường kỳ quý II-2015.

Liên quan đến vụ án Giang Kim Đạt, nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines), gây chấn động dư luận gần đây, nhiều vấn đề về việc quản lý thu nhập, phát hiện sớm tham nhũng trước khi tài sản được tẩu tán ra nước ngoài và việc thu hồi tài sản tẩu tán như thế nào đã được đặt ra với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Xây dựng cơ chế ngăn “tài sản đen” xuất ngoại

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho hay đối với các trường hợp tội phạm tẩu tán tài sản, bỏ trốn ra nước ngoài, việc thu hồi tài sản có những khó khăn nhất định. Thời gian tới cơ quan này sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định cụ thể để ngăn chặn tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài.

Về vấn đề này, ông Ngô Mạnh Hùng, Cục phó Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), cho hay đối với việc thu hồi tài sản tẩu tán ra nước ngoài cần có cơ chế phối hợp với các nước liên quan và hiện nay cơ chế này đang được xây dựng. Mới đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã và đang phối hợp với Cơ quan điều tra về hành vi phòng, chống tham nhũng Singapore để tiến hành thu hồi tài sản của Giang Kim Đạt chuyển ra nước ngoài. Ông Hùng cho hay thời gian tới cơ quan chức năng sẽ có biện pháp mạnh hơn nữa trong việc thu hồi tài sản trong những vụ án tham nhũng.





Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì cuộc họp báo quý II-2015. Ảnh: Đ.TRUNG

Trước đó (ngày 23-8-2010), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT - Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố, truy nã bị can với Đạt và thông báo truy nã đến Interpol. Sau năm năm bị truy nã quốc tế, Giang Kim Đạt đã bị bắt vào ngày 7-7 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan ANĐT (Bộ Công an), Giang Kim Đạt đã tham ô, trục lợi hơn 18,6 triệu USD (400 tỉ đồng) và chuyển số tiền này cho cha là ông Giang Văn Hiển. Ông Hiển đã dùng tiền này mua nhà cửa, đất đai và nhiều tài sản khác. Ông Hiển cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liên quan đến vụ này, đến nay cơ quan ANĐT kê biên khoảng 40 biệt thự, căn hộ, đất nền ở nhiều nơi, trong đó có cả căn hộ ở Singapore. Những căn hộ này do ông Hiển và người thân hoặc người khác đứng tên. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Cán bộ Thanh tra Chính phủ bị bắt

Tại cuộc họp này, ông Ngô Văn Khánh xác nhận việc một cán bộ thanh tra bị tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo ông Ngô Văn Khánh, trường hợp này đến nay vẫn chưa có văn bản thông báo chính thức từ phía Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, vào ngày 7-7, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng (SN 1980), ngụ ở Trung Liệt, Đống Đa (Hà Nội) dò nghi vấn nhận 100 triệu đồng. Tại thời điểm này, Dũng đang công tác tại Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Cục I - Thanh tra Chính phủ).

Ngày 8-7, căn cứ luật công chức, Thanh tra Chính phủ đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Tiến Dũng. “Việc làm của cán bộ này không liên quan đến hoạt động công vụ của Thanh tra. Thanh tra Chính phủ xem đây là một bài học lớn đối với ngành thanh tra” - ông Khánh nói.