Sẽ tuyển giáo viên mầm non mà không cần hộ khẩu TP.HCM?

Chiều 7-12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM đã dành trọn một buổi thảo luận về hỗ trợ giáo dục mầm non TP.

Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung cho biết ngành giáo dục vẫn thiếu 781 giáo viên mầm non so với quy định tối thiểu hai giáo viên mỗi lớp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên rất được TP quan tâm nhưng hằng năm nguồn giáo sinh (sinh viên ngành sư phạm) đăng ký dự tuyển vẫn không đủ chỉ tiêu. Trong ba năm trở lại đây đã có 144 giáo viên mới tuyển dụng nghỉ việc.

Việc bổ sung nhân viên nuôi dưỡng cho mỗi lớp đến nay vẫn chưa thực hiện được, do vị trí việc làm này không được quy định trong Thông tư liên tịch 06 năm 2015 giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ. Hiện nay toàn TP có 394 nhân viên nuôi dưỡng thuộc biên chế trả lương và 586 nhân viên nuôi dưỡng hợp đồng với trường.

Trước tình trạng này, đại biểu Nguyễn Mạnh Trí đặt vấn đề nguyên nhân thiếu giáo viên mầm non là do chính sách hay còn nguyên nhân nào khác.



Các đại biểu HĐND TP.HCM trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM

Còn đại biểu Võ Thị Ngọc Thúy đặt câu hỏi vì sao đã có chính sách hỗ trợ nhưng vẫn không thu hút được, không giữ chân được giáo viên mầm non.

“Vì sao sinh viên không muốn lựa chọn và gắn bó với nghề, không chỉ là lương mà còn là thưởng. Sự nhìn nhận của xã hội đối với giáo viên mầm non, dù là nghề rất cao quý nhưng tôi cho rằng nghề giáo viên mầm non vẫn đang có cái nhìn thấp hơn. Phải làm sao để họ thấy họ được nhìn nhận cao hơn trong xã hội sẽ thu hút được các em học sinh thi vào các trường này” - bà Thúy nói.



Nữ đại biểu Phan Thị Hồng Xuân dẫn lại thông tin từ một cuộc hội thảo về giáo dục mầm non, khi người ta so sánh giáo viên mầm non vất vả như thợ hồ trong khi hầu hết lại là nữ giới.

Bà Xuân cho rằng lương giáo viên mầm non ở các trường quốc tế, ngoài công lập cao hơn nên không nhiều người muốn vào các trường công lập. Do đó, bà Xuân đề nghị TP phải có những chế độ về lương, thưởng thỏa đáng hơn mới hy vọng thu hút được giáo viên.

Thừa nhận thực trạng trên, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đề nghị tháo gỡ những vướng mắc để ngành này được tuyển nhân viên nuôi dưỡng làm việc tại các trường mầm non.

Ông Sơn cũng đề nghị HĐND TP chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng thêm ba năm, bắt đầu từ năm học 2017-2018.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho biết chính quyền TP sẽ nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, thu hút sinh viên học ngành sư phạm mầm non. Đồng thời TP sẽ xây dựng lộ trình cho việc tuyển dụng nhân sự ngành này, không để xảy ra tình trạng trường xây xong nhưng chờ giáo viên.

“TP cũng sẽ tính đến việc tuyển giáo viên mầm non mà không yêu cầu có hộ khẩu TP.HCM để thu hút nhiều ứng viên hơn” - bà Thu nói.