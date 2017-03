Sẽ xem lại hoạt động xe bồn trên đường cao tốc

Đến chiều 17-4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: Hiện công an chưa có kết luận về vụ tai nạn làm tám người chết vào ngày 16-4. Trong quá trình điều tra, nếu xe bồn có lỗi trong vụ tai nạn trên thì sẽ xử lý theo quy định. Hiện công an tỉnh đang phối hợp với Sở Ngoại vụ khẩn trương làm các thủ tục để sớm đưa thi thể của hai du khách người Pháp về nước. Cũng trong ngày 17-4, đại diện Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ, Ủy ban ATGT Quốc gia, tỉnh Tiền Giang… đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Khoảng 9 giờ 30 ngày 16-4, xảy ra vụ tai nạn làm tám người chết. Xe khách 71B-001.26 chạy từ hướng Tiền Giang đi TP.HCM đụng vào phía sau xe bồn đang tưới cây xanh chạy cùng chiều.