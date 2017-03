Sẽ xử giám đốc thẩm vụ cá độ qua mạng

Theo quyết định kháng nghị, bản án của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã có sai lầm nghiêm trọng về mặt áp dụng hình phạt, áp dụng điều luật. Cạnh đó, bản án phúc thẩm chưa chú trọng nhiều đến yếu tố công bằng, nghiêm minh và tác dụng phòng chống tội phạm mà chỉ đơn thuần bác kháng nghị của Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSND Tối cao tại TP.HCM về mặt thủ tục nên có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2008, Công an TP.HCM đã triệt phá một vụ chuyển tiền cá độ bóng đá từ Lâm Đồng về TP, thu gần 60.000 USD, 700 triệu đồng cùng nhiều máy tính xách tay. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định được An là người chủ mưu cầm đầu, đã cùng với 10 bị cáo khác lập tài khoản 9,5 triệu USD để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã cho An và tám bị cáo hưởng án treo, hai bị cáo còn lại bị án tù. Sau đó, Viện Phúc thẩm 3 kháng nghị theo hướng tăng hình phạt các bị cáo và không cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng kháng nghị đầu tiên của Viện Phúc thẩm 3 không đảm bảo về mặt hình thức (thiếu chữ “thừa ủy quyền” của viện trưởng VKSND Tối cao), còn kháng nghị bổ sung lại làm xấu hơn tình trạng của bị cáo nên y án sơ thẩm.

