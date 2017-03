Sẽ xử phạt chủ xe chở quá tải

Cụ thể, trên lĩnh vực giao thông đường bộ, trong khi số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT) giảm so cùng kỳ 2012 thì số người chết tăng. Nguyên nhân của tình hình này là nhiều quận, huyện, đơn vị chưa có chỉ đạo kịp thời, kiên quyết với từng tuyến đường, khu vực do mình quản lý; lơ là, thiếu nghiêm túc trong việc kiểm tra, đưa ra giải pháp bảo đảm an toàn giao thông…

Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đề nghị các đơn vị, quận, huyện cần quyết liệt, cụ thể hơn với các biện pháp kiểm soát, tổ chức giao thông, phân làn đường, đặt dải phân cách… Đối với tình trạng xe chở quá tải, quá số lượng người quy định có xu hướng tăng lên và số vụ TNGT do hai loại xe này gây ra ngày càng nhiều, ông Tín chỉ đạo Sở Tư pháp nghiên cứu, trình UBND TP ban hành quy định tạm thời về việc xử phạt chủ xe, chủ doanh nghiệp để cho xe của mình chở quá tải, quá số người.

Tổ kiểm tra liên ngành đang xử lý các trường hợp xe chở quá tải. Ảnh: Đ.LÊ

Sáng 13-4, tổ liên ngành Thanh tra giao thông phối hợp cùng CSGT đã kiểm tra các phương tiện chở quá tải ra vào cảng Cát Lái trên đường Đồng Văn Cống (phường An Phú, quận 2, TP.HCM). Chỉ vài giờ, tổ kiểm tra đã phát hiện 22 xe tải, xe đầu kéo chở thép cuộn, sắt tấm… quá tải trên 30% so với thiết kế. Theo một cán bộ Thanh tra giao thông, với lỗi vi phạm trên, ngoài việc buộc hạ tải, phạt 4 triệu đồng/xe, tước giấy phép lái xe 60 ngày, tài xế còn phải đi học lại luật giao thông.

Thời gian qua, dù mới được đưa vào sử dụng nhưng các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái như Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ liên tục xảy ra tình trạng mặt đường bị sụt lún, trồi nhựa… Một trong các nguyên nhân là do xe chở quá tải gây ra.

L.ĐỨC - Đ.LÊ