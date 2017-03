Sẽ xử phạt hướng dẫn viên quỵt vé phố cổ

Theo đó, trao đổi về vụ việc, Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An cho biết sau nhiều ngày cố tình lẩn tránh, đến chiều hôm qua (14-1), Lê Trung Quang đã cùng người thân từ TP Đà Nẵng đến trụ sở UBND phường Minh An để trình diện và làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc xảy ra trước đó khiến dư luận xôn xao.



Tại đây, Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái trong việc dẫn khách du lịch đi thăm phố cổ Hội An nhưng đã không mua vé, ngoài ra còn tìm cách tránh né cơ quan chức năng khi kiểm tra. Đồng thời, hướng dẫn viên này cũng thừa nhận đã có những lời lẽ cùng với thái độ xấc xược đối với lực lượng đội quy tắc Hội An. Cũng theo như Quang thừa nhận, hoàn toàn không có chuyện bị đội quy tắc Hội An và công an rượt đánh.







Sau khi được vận động, hướng dẫn viên Quang đã mạnh dạn nhận lỗi và cam kết sẽ không tái phạm nữa. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ việc và đưa ra mức phạt hành chính phù hợp để có tính răn đe, cảnh báo cho những người khác tránh tái phạm như trường hợp này.

Theo như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 10-1, hướng dẫn viên Quang dẫn tám người khách có quốc tịch Hàn Quốc tham quan ở khu phố cổ Hội An, tuy nhiên Quang không mua vé cho khách. Lực lượng quy tắc Hội An phát hiện và yêu cầu lập biên bản nhưng Quang tránh né và dùng lời lẽ thô tục chửi bới cơ quan thi hành nhiệm vụ.

Đến sáng 12-1, phía UBND TP Hội An đã có thông báo chính thức về việc hướng dẫn viên Quang đã có vi phạm trong quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn TP Hội An. Cụ thể, Quang đã tự ý thay đổi chương trình du lịch, cắt giảm tiêu chuẩn của khách khiến họ không có điều kiện hiểu biết đầy đủ về giá trị, góp phần bảo tồn đô thị cổ Hội An.