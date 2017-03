Sẽ xuất hiện đợt triều cường gần 2m tại TP.HCM

Dự báo đợt triều cường sẽ luôn duy trì ở mức cao với thời gian đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng từ 2 giờ đến 8 giờ, buổi chiều từ 15 giờ đến 20 giờ mỗi ngày.



Tại trạm Phú An vào ngày 5/11 đỉnh triều đạt 1,46m, ngày 6 là 1,49m và đỉnh triều vượt mức báo động 3 trong ngày 7/11 là 1,53m vào lúc 18 giờ, ngày 8/11 là 1,56m lúc 18 giờ 30 phút. Trong khi đó, tại trạm Nhà Bè vào ngày 7/11 đỉnh triều cũng vượt mức báo động ba là 1,51m, ngày 8/11 là 1,55m vào lúc 18 giờ.



Ông Phạm Viết Thắng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đợt triều cường đầu tháng 11/2010 có mực nước tại trạm Phú An sẽ lên cao hơn so với năm 2008 là 1,54m (ngày 13/11) và bằng năm 2009 là 1,56m (ngày 14/11).



Trước tình hình trên, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các quận, huyện và các sở, ngành tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với tình hình sạt lở, mưa lớn và triều cường.



Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Sở giao thông vận tải thành phố và các đơn vị liên quan đảm bảo thông suốt của hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên, tuyệt đối không để cản dòng chảy trong quá trình thi công. Các đơn vị có liên quan tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra triều cường.../.







Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)