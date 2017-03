Siết bằng lái ôtô

Trung tá TRẦN VĂN THƯƠNG, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM: Nhiều trường hợp người mua bằng gây TNGT Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông mà tài xế thừa nhận đã mua bằng chứ không hề đi học. Những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì người lái sẽ bị xem xét trách nhiệm hình sự. Do vậy, người dân có nhu cầu lái xe các loại nên ý thức tuân thủ thời gian và chương trình của cơ sở đào tạo để có khả năng đáp ứng yêu cầu thực tế. Kết cấu và những điểm mới ở bộ đề 450 câu - Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu. - Nghiệp vụ vận tải: 30 câu. - Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu. - Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu. - Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu. - Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ: 100 câu. - Giải các thế sa hình: 95 câu. Chụp ảnh nhằm chống thi hộ Theo quy trình cũ, trên biên bản kết quả thi của học viên có dán ảnh 3x4 (có thể dán trước hoặc sau khi có kết quả). Từ đây đã nảy sinh tình trạng thi hộ hoặc giám thị thông đồng khi nào thí sinh thi đậu thì mới dán ảnh vào. Nay theo quy định mới, thí sinh vào phòng thi lý thuyết sau khi trình chứng minh nhân dân xong thì chụp ảnh kỹ thuật số để in vào biên bản kết quả luôn (ảnh này cũng được lưu trữ để sau này in lên bằng nhựa). Với cách này, trên biên bản kết quả (thi đạt hoặc không đạt) đều in chính xác khuôn mặt của thí sinh. Khi bước sang thi thực hành đi trong sa hình (hoặc sau này tiến thêm là trên đường trường) học viên phải ngồi ngay ngắn trước vô lăng để camera chụp ảnh truyền về phòng dữ liệu của trung tâm sát hạch nhằm nhận diện có đúng với khuôn mặt người vừa thi lý thuyết không. Nếu đúng, máy mới phát lệnh cho xe xuất phát. Ảnh chụp trước khi xuất phát cũng được truyền về để in lên biên bản kết quả sát hạch thực hành.