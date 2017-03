Siết chặt an ninh hàng không

Sáng 9-3, an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường tuần tra. Cảnh sát 113 cũng có mặt để hỗ trợ, bảo đảm công tác an toàn, an ninh sân bay. Ông Đỗ Xuân Toản, Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, cho hay đơn vị đã phối hợp với các lực lượng duy trì việc soi chiếu hàng hóa, hành khách nhằm ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp vào khu vực hạn chế hoặc ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng đến an ninh sân bay, an toàn của hành khách.





Soi chiếu hàng hóa, hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: HTD

“Chúng tôi tăng tỉ lệ kiểm tra ngẫu nhiên từ 5% lên 10% đối với hàng hóa ký gửi, hàng hóa xách tay và hành khách. Trong một số trường hợp, có thể sẽ kiểm tra bổ sung nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.” - ông Toản nói thêm.

MINH PHONG