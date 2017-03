Siết chặt an toàn của thủy điện

Sáng 20-11, QH đã họp phiên toàn thể biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Dự trữ quốc gia và Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tại kỳ họp, nhiều lo ngại về tình trạng phát triển thủy điện, nhất là thủy điện vừa và nhỏ có nhiều bất cập, ảnh hưởng xấu đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân vùng hạ du. Do vậy, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực đã bổ sung nghĩa vụ tuân thủ các quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện; trách nhiệm xử lý, quản lý bảo đảm an toàn các công trình thủy điện khi kết thúc sử dụng; ban bố tình trạng khẩn cấp, trình tự, thủ tục xử lý tình trạng khẩn cấp khi có sự cố nghiêm trọng về điện.

Đại biểu QH ấn nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: TỐ NHƯ

Mặc dù có nhiều ý kiến đề nghị xem xét, chỉnh lý về phí điều hành giao dịch thị trường điện và phí điều độ vận hành hệ thống điện nhưng Luật Điện lực sửa đổi, bổ sung vừa được thông qua vẫn duy trì hai loại phí này. Điều 31 được sửa đổi, bổ sung “Khung giá phát điện, khung giá bán buôn điện, giá truyền tải điện, giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, phí điều độ vận hành hệ thống điện, phí điều hành giao dịch thị trường điện lực do đơn vị điện lực có liên quan xây dựng; cơ quan điều tiết điện lực thẩm định trình bộ trưởng Bộ Công Thương, bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt…”.

Giá bán điện thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Nhà nước điều tiết giá bán điện bằng việc quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trên cơ sở đó, các đơn vị bán lẻ điện có quyền cạnh tranh giá bán lẻ trong khung giá do Nhà nước quy định. Nhà nước hỗ trợ giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt đối với hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

l Cùng ngày, QH đã thông qua Luật Xuất bản (sửa đổi) với tỉ lệ thống nhất cao. Luật vẫn chưa cho phép tư nhân thành lập nhà xuất bản để bảo đảm điều kiện quản lý, kiểm soát được nội dung văn hóa - tư tưởng của xuất bản phẩm mặc dù đã mở rộng hợp lý sự tham gia của tư nhân trong một số khâu để đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động xuất bản. Luật cũng quy định ưu tiên đầu tư quỹ đất và kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

l Với tỉ lệ tán thành 87,55%, Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được QH thông qua. Trong đó bổ sung thêm quy định ưu đãi tín dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp. Đồng thời, mở rộng quyền hợp tác xã cung cấp sản phẩm, dịch vụ rộng rãi ra thị trường sau khi hoàn thành nghĩa vụ với các thành viên để phát triển và khẳng định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

l Cùng ngày, QH đã thông qua Luật Dự trữ quốc gia với 471/472 ý kiến tán thành. Luật quy định mục tiêu Nhà nước hình thành, sử dụng dự trữ quốc gia nhằm chủ động đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh; phục vụ quốc phòng, an ninh. Các mặt hàng thuộc danh mục hàng dự trữ quốc gia phải đáp ứng các tiêu chí: mặt hàng chiến lược, thiết yếu; mặt hàng đặc chủng, không thể thay thế; vật tư, thiết bị, hàng hóa bảo đảm quốc phòng, an ninh…

BÌNH MINH