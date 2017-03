Siết chặt việc bán vé tàu nhằm chống “cò”

Để những người có nhu cầu đi tàu thật sự mua được vé tàu tết, năm nay Ga Sài Gòn mở rộng phạm vi các ga phải in tên, số CMND người đi tàu trong các ngày cao điểm trước (từ ngày 22 đến 28-12 âm lịch) và sau tết (từ mùng 4 tết đến hết ngày 12 tháng Giêng Tân Mão). Cụ thể, vào các ngày cao điểm trước tết, vé đi tàu chẵn (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội) sẽ phải in tên, số CMND người đi nếu ga đến từ Quảng Ngãi đến Hà Nội, thay vì từ Vinh đến Hà Nội như năm trước. Tương tự, vé các tàu lẻ vào những ngày cao điểm sau tết (chiều ngược lại) có ga đến từ Nha Trang vào TP.HCM cũng được in tên, số CMND người đi tàu. “Người cầm vé không trùng khớp tên, số CMND in trên vé sẽ không được lên tàu” - lãnh đạo Ga Sài Gòn nhấn mạnh.

Ngành đường sắt thường xuyên cải tiến việc bán vé tàu tết nhưng người dân vẫn chưa hết vất vả để có tấm vé tàu trong tay. Ảnh: MP

Một điểm khác biệt nữa, ga Sài Gòn sẽ không phân phối vé cho đại lý như mọi năm và 80% lượng vé tàu còn lại (sau khi bán 20% lượng vé cho tập thể) sẽ được bán rộng rãi qua mạng. Các đại lý hoặc doanh nghiệp mua vé hộ muốn mua vé đều phải vào trang web trên để đặt chỗ; đồng thời phải điền đủ tên, CMND người đi tàu như tất cả hành khách khác. Việc này nhằm ngăn chặn tình trạng đại lý tuồn vé sạch (vé chưa ghi tên, CMND người đi tàu) ra “chợ đen”.

Ngoài ra, với việc bán vé cho tập thể, Ga Sài Gòn chỉ ưu tiên cho những đơn vị đi tập thể (ít nhất 20 người đi cùng chuyến tàu, có cùng ga đi, ga đến). Nhằm hạn chế tình trạng bán lại vé, chỉ riêng vé của trưởng đoàn là ghi tổng số tiền chung, những vé còn lại trong đoàn đều được ghi giá 0 đồng.

Theo Ga Sài Gòn, hiện ga chưa bán vé rộng rãi nên chắc chắn không có chuyện “cò” vé có vé tết để bán. Nhưng “cò” vé nắm bắt được tâm lý người dân cần mua vé tàu tết nên đã mời mọc đặt cọc. Người dân không nên tin theo lời mời chào này, coi chừng “mất chì lẫn chài” hoặc mua nhầm vé tàu giả. Hiện ga đã phối hợp với Công an phường 9, quận 3 lên danh sách “cò” vé và tăng cường kiểm tra, không cho họ hoạt động trong Ga Sài Gòn. Ở bên ngoài, sắp tới ban chỉ đạo an ninh khu vực (do chủ tịch UBND phường 9 làm trưởng ban, lực lượng gồm cảnh sát hình sự quận, công an phường…) sẽ được thành lập nhằm ngăn chặn tận gốc nạn cò vé.

MINH PHONG