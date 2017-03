Siết chặt việc sử dụng vỉa hè tại Hà Nội và TP.HCM

Cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm hiện tượng xe quá hạn đăng kiểm, xe hết niên hạn tham gia giao thông; giảm thiểu số vụ việc uy hiếp an toàn bay có nguyên nhân từ quản lý kỹ thuật phương tiện. Đó là một nội dung trong công điện của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình gửi các cơ quan liên quan.





Tới đây, việc quản lý sử dụng vỉa hè, lòng lề đường sẽ được siết chặt. T rong ảnh : Buôn bán hàng rong giữa lòng đường tại khu vực chợ Hòa Bình, quận 5, TP.HCM. Ảnh: HTD

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm 2016, tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Ban An toàn giao thông TP Hà Nội và TP.HCM được giao chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm siết chặt quản lý sử dụng vỉa hè, lòng lề đường. Ngoài ra, phối hợp tổ chức giao thông kết nối với lịch bay và điều hành cất-hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để giảm ùn tắc giao thông.