Siết du lịch mạo hiểm ở Lâm Đồng

Sau hai vụ tai nạn làm bốn du khách nước ngoài tử nạn tại thác Datanla và Pongour, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương chấn chỉnh lại hoạt động du lịch trên địa bàn.



Thi thể du khách Anh được tìm thấy tại khu vực thác Datanla.

Theo đó, Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách tại các khu, điểm du lịch; chấn chỉnh các sai phạm, đình chỉ hoạt động đối với các sản phẩm du lịch không đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn cho du khách.



Yêu cầu tăng cường quản lý các khu, điểm, sản phẩm du lịch mạo hiểm trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất, năng lực tổ chức; biển báo, chỉ dẫn; phương án cứu hộ… tại những vị trí nguy hiểm. “Tuyệt đối không để du khách tiếp cận các khu vực nguy hiểm khi chưa đảm bảo về các điều kiện an toàn” - tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo.

Với việc kinh doanh du lịch, giải trí, lữ hành mang tính chất mạo hiểm trên địa bàn, chỉ cho phép hoạt động đối với các cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Du lịch đã đề nghị Bộ VH-TT&DL cho phép Tổng cục rút giấy phép hoạt động của Công ty Dịch vụ du lịch Đam Mê Đà Lạt - đơn vị tổ chức tour dẫn đến ba du khách mang quốc tịch Anh tử vong tại thác Datanla…

Như chúng tôi đã đưa tin, chỉ trong ba ngày (từ ngày 26 đến 28-2), ba du khách Anh tử nạn tại hạ lưu của thác Datanla, còn ở thác Pongour, nam du khách Belarus đuối nước… Hiện Khu du lịch thác Datanla Đà Lạt bị tạm ngưng hoạt động du lịch mạo hiểm để phục vụ công tác điều tra.