“Siết” kiểm soát lái xe uống rượu, bia để chặn tai nạn

"Sốt ruột" vì kết quả kiềm chế và giảm tai nạn giao thông chưa bền vững, tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường bộ, đường sắt tiềm ần nguy cơ gia tăng, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao thời gian qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 88, quyết tâm chấn chỉnh tình hình.







Vạch lộ trình cấm xe máy tại các đô thị lớn



Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy, vi phạm

các quy định làm tăng nguy cơ tai nạn.

Tình trạng học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy, vi phạmcác quy định làm tăng nguy cơ tai nạn.

Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế… và các cơ quan báo đài tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe do uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia.Việc kiểm soát người uống rượu bia tham gia giao thông bắt đầu từ cán bộ, viên chức nhà nước. Chính phủ yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân viên gương mẫu không uống rượu, bia trước khi lái xe; đồng thời, ban hành quy định của cơ quan, đơn vị về không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; xử lý kỷ luật nghiêm người vi phạm, không phân biệt là cán bộ hay nhân viên.Bộ Công an được giao tăng cường trang thiết bị kiểm tra nồng độ cồn, tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Bộ Khoa học Công nghệ được giao hoàn thiện quy định kỹ thuật liên quan đến thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở, hạn hoàn thành trong quý IV năm nay.Cũng trong quý IV/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định quản lý việc quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện quảng cáo, yêu cầu khi quảng cáo rượu, bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện tham gia giao thông.Nghị quyết 88 siết quy định quản lý vận tải bằng ô tô. Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải tăng cường các biện pháp xử lý ngay tại bến xe, cương quyết không cho xuất bến đối với xe ô tô không bảo đảm các quy định liên quan đến phương tiện, người điều khiển (đặc biệt là đối với xe ô tô mà người lái xe sử dụng rượu, bia); triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho xe ô tô.Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý các "điểm đen" về tai nạn giao thông trên đường bộ, cương quyết không để phát sinh theo điểm đấu nối trái phép vào đường bộ. Đề án hạn chế và lộ trình cấm xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các đô thị lớn được giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2012.Thời điểm này cũng là hạn chót Chính phủ đề ra cho Bộ Công an xây dựng Nghị định về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Ngay trong quý I năm tới sẽ triển khai quy định chủ sở hữu xe ô tô phải mở tài khoản ở ngân hàng và xử phạt qua tài khoản, rút gọn các thủ tục khi xử phạt.Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Chính phủ chỉ đạo đình chỉ hoạt động của các cảng, bến và phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn, thoát hiểm; rà soát vận tải hành khách bằng tàu cao tốc trên các tuyến đường thủy nội địa, tuyến ven biển, tuyến từ bờ ra đảo và tuyến nối giữa các đảo trong quý I năm 2012.Bộ Công an tăng cường phối hợp kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm; học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe môtô, xe gắn máy.Bộ Công Thương cấp bách ngăn chặn việc sản xuất, lưu thông, buôn bán loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm không bảo đảm quy chuẩn, chất lượng.