Siết nợ trái luật là phạm tội

Trưa 9-2, hai bị cáo đến tiệm kính của anh C. để đòi nợ thì xảy ra cãi nhau. Ly xô đổ bể tủ kính của anh C. (thiệt hại 230 ngàn đồng). Anh C. gọi điện thoại đến Công an phường Phước Hòa trình báo sự việc. Khi một cán bộ công an phường đến yêu cầu hai bên về công an phường giải quyết thì Ly không chấp hành, chống đối rồi bỏ đi. Anh C. liền đẩy tủ kính vào tiệm và nhờ người quen trông coi rồi đến công an phường trình báo.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Phương và Ly quay lại tiệm kính của anh C. chở tủ kính về nhà Ly để siết nợ. Về đến nhà, Ly và Phương mở tủ kính kiểm tra tài sản thì thấy 250 cặp kính đeo mắt, 22 bao đựng kính, một kính gỡ mắt, một máy đo thị lực, 50 gọng kính và 580 tròng kính (trị giá hơn 35 triệu đồng).

H.VĂN