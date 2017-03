Siết vòng vây truy bắt kẻ chém CSGT cướp xe Air Blade

Trưa 27-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng tiếp tục cùng Công an quận Lê Chân chốt chặn các ngõ gần khu vực trường THPT Trần Nguyên Hãn, P. An Dương, Q. Lê Chân để truy bắt nghi phạm chém trung úy Vũ Thế Thắng (30 tuổi, đội 1, phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng).