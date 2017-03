“Chúng tôi đang thử nghiệm “siêu âm” để bắt bệnh cây xanh bằng các thiết bị đo vận tốc sóng âm hiện đại. Nếu vận tốc sóng âm giảm năm lần so với vận tốc sóng âm trung bình của cây thì cần phải đốn hạ để đảm bảo an toàn” - ngày 8-10, TS Lê Minh Trung, Phó phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM, giới thiệu.

Trong giai đoạn thử nghiệm, nhóm nghiên cứu dùng các thiết bị đo vận tốc sóng âm và máy khoan thăm dò khuyết tật để kiểm tra 249 cây xanh trên 15 tuyến đường và một số công viên (gồm 17 chủng loại khác nhau như sao đen, dầu, lim sẹt, me chua, nhạc ngựa, me tây…). “Qua kết quả đo, chúng tôi lập được bảng chỉ số an toàn đối với từng loại cây. Ví dụ, khi phát triển bình thường thì cây dầu có chỉ số vận tốc sóng âm trung bình là 1.448 m/giây, cây sao đen là 1.475 m/giây, cây phượng 1.214 m/giây... Những cây bị bệnh sẽ cho vận tốc sóng âm nhỏ hơn rất nhiều. Khi vận tốc sóng âm giảm năm lần so với vận tốc sóng âm trung bình của cây thì tỉ lệ sam mục đã là 50%. Với tỉ lệ này, cây khó có khả năng phục hồi mà cần phải đốn hạ để đảm bảo an toàn” - TS Lê Minh Trung, phụ trách đề tài, nói.

Một cây cổ thụ bị bật gốc ngã băng ngang đường trong một cơn giông tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp cho rằng “máy siêu âm” có nhiều ý nghĩa đối với việc kinh doanh gỗ hơn là chăm sóc cây xanh đô thị. “Máy có thể phát hiện cây bị rỗng ruột nhưng điều đó chưa có nghĩa buộc phải đốn hạ cây ngay. Thực tế cây bị ngã đổ hay không còn phụ thuộc vào bộ rễ, vào tán lá. Vì thế cần phải nghiên cứu, làm rõ thêm về mối quan hệ giữa cây rỗng ruột và nguyên nhân ngã đổ. Qua đó mới đánh giá được hiệu quả của việc dùng máy này. Còn nếu vội mua máy đắt tiền mà không bắt đúng bệnh thì tính hiệu quả sẽ không cao” - một chuyên gia cây xanh lập luận.

TS Đinh Quang Diệp, giảng viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cũng cho rằng cần phải cân nhắc kỹ bởi thiết bị này rất đắt tiền, khoảng 1,5 tỉ đồng/máy. “Ngoài ra còn phải đào tạo có đội ngũ kỹ thuật viên sử dụng thiết bị. Máy móc có hiện đại đến đâu mà người sử dụng không tốt thì cũng không có hiệu quả” - TS Diệp nhấn mạnh.

Những năm gần đây, TP xảy ra nhiều vụ cây xanh ngã đổ thình lình. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống rễ bị mục, phần thân cây bị khuyết tật như sam bọng, mục thân… Các khuyết tật này hầu như khó phát hiện được bằng mắt thường.

TRUNG THANH - KHANG BÁCH