Siêu dự án sân bay quốc tế chục tỉ USD

Mở rộng Tân Sơn Nhất không là giải pháp hiệu quả Bộ GTVT nêu hiện nhiều lúc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã quá tải, nhà ga đã khai thác đạt công suất thiết kế. Nhưng việc mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến công suất 40-50 triệu lượt hành khách vào khoảng năm 2025-2030 là không khả thi, bởi: - Việc mở rộng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường dân sinh như ô nhiễm tiếng ồn, khí thải, không đáp ứng được các tiêu chuẩn về phát triển bền vững, an toàn hàng không. - Vùng trời phía bắc của Tân Sơn Nhất chồng lấn với sân bay quân sự Biên Hòa, còn phía nam lại là vùng cấm bay. Điều này gây ra hạn chế nhiều cho việc máy bay cất, hạ cánh, đặc biệt khi có máy bay quân sự hoạt động tại hai sân bay vừa nêu. - Chi phí mở rộng Tân Sơn Nhất quá lớn so với việc xây sân bay mới. Cụ thể để nâng công suất thêm 20 triệu lượt cần khoảng 9,1 tỉ USD (do cần di dời 140.000 hộ dân với khoảng 500.000 người). Đó là chưa kể chi phí, số dân còn phải dời đi để làm thêm các tuyến đường tiếp cận, cơ sở hạ tầng đồng bộ. - Giao thông tiếp cận Tân Sơn Nhất hiện rất khó khăn, mở rộng nữa sẽ không đủ điều kiện kết nối vào sân bay. - Nếu cải tạo sân bay Biên Hòa thành sân bay dân sự, hỗ trợ cho Tân Sơn Nhất cũng không khả thi do hạn chế về vùng trời nhưng lại cần khoảng 7,5 tỉ USD cho việc cải tạo... Tương tự, sử dụng các sân bay Cần Thơ (cách TP.HCM 175 km), Liên Khương (cách TP.HCM khoảng 290 km) để hỗ trợ Tân Sơn Nhất cũng không khả thi. Tóm lại, bằng mọi giá để mở rộng Tân Sơn Nhất cũng không đáp ứng được chiến lược phát triển một sân bay trung chuyển có với công suất 100 triệu hành khách/năm. Trong khi đó, ở Long Thành đủ diện tích theo quy hoạch (5.000 ha) để xây thành một sân bay quốc tế hiện đại, có bốn đường cất, hạ cánh phục vụ 100 triệu lượt khách/năm và có khu vực riêng cho căn cứ quân sự lớn. Mặt khác lại đảm bảo yêu cầu khai thác an toàn; mật độ dân cư thưa thớt, ít gây tác động đến môi trường...