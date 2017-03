“Siêu lừa” lĩnh án chung thân

Ngày 23.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với Keo So Vann (51 tuổi, quốc tịch Campuchia) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Keo tự xưng là giám đốc, Narông tự xưng là thành viên của công ty TNHH phát triển KSV đang có 2 tỉ USD tại Ngân hàng Barclays Bank ở Anh. Nếu doanh nghiệp Việt Nam nào cần, Keo So Vann sẽ cho vay với lãi suất thấp (1,5%/năm) với điều kiện phải ký hợp đồng vay, nộp trước 0,1% phí chuyển tiền và 10% phí đối ứng khi tiền được chuyển vào tài sản của người vay.Để tạo niềm tin, Keo So Vann còn đưa ra một số giấy tờ thể hiện có 2 tỉ USD trong ngân hàng. Thông qua Lê Xuân Tạo (giám đốc một xí nghiệp ở Quảng Ninh, hiện đang bỏ trốn), Keo So Vann tiếp cận nhiều doanh nghiệp.Chỉ trong vòng một năm, 8 doanh nghiệp lần lượt "dính bẫy" của đường dây siêu lừa này, nộp phí nhưng không nhập được đồng nào từ “quỹ tài trợ châu Á”.Tổng cộng, Keo So Vann chiếm đoạt gần 1,3 triệu USD (tương đương 21 tỉ đồng) của 8 doanh nghiệp trên.Trước đó, người này phải nhận 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích do đã cắn đứt tai bạn tù.