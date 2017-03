“Siêu lừa” ở Quảng Ninh bị chung thân

Người phạm tội phải bồi thường Phải nói rõ việc bồi thường cho người bị hại là bồi thường dân sự ngoài hợp đồng do hành vi phạm tội gây ra. Cho nên, theo nguyên tắc của luật hình sự, ai thực hiện hành vi phạm tội thì người đó phải có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại (Điều 41, Điều 42 BLHS). Trong vụ án cụ thể này, hành vi phạm tội của bị cáo liên quan đến danh nghĩa của một công ty thì cơ quan tố tụng phải xác định có bị đơn dân sự hay không. Nếu Công ty Prudential không phải là bị đơn dân sự thì công ty này không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại (do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra). Cơ sở để xác định tư cách trên là công ty có lỗi hay không. Rõ ràng trong vụ án này công ty không có lỗi vì bị cáo mượn danh công ty để lừa đảo thì lỗi cố ý là của bị cáo. Cụ thể, bị cáo và các đồng phạm lợi dụng danh nghĩa của Prudential, tự đặt in ấn và sử dụng tài liệu giấy tờ giả mạo, gian dối để lừa tiền. Đây rõ như ban ngày là hành vi phạm pháp của cá nhân bị cáo và đồng phạm. Tiếp đó, cơ quan tố tụng phải tính giá trị tổng số tiền thiệt hại do bị cáo thực hiện việc lừa đảo là bao nhiêu để buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại. Nếu vụ án có đồng phạm thì dù đồng phạm không hưởng được đồng bạc nào từ số tiền này thì người đó vẫn phải liên đới cùng bị cáo bồi thường. ThS ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao THANH TÙNG ghi