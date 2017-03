“Siêu trộm” Đà Nẵng ngông nghênh trước tòa

"Siêu trộm" Đặng Ngọc Tân trước tòa



Đại diện Viện kiểm sát đang đọc cáo trạng thì Tân lớn tiếng cắt ngang để xin được ngồi xuống



Theo Nguyễn Tú (TTO)



Sáng nay 7.6, TAND TP.Đà Nẵng tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân cùng em cột chèo Nguyễn Hữu Phước về tội "trộm cắp tài sản" và vợ Tân là Nguyễn Bạch Dương về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".Điều đáng nói là trong suốt phần xét hỏi "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân vẫn thể hiện thái độ coi trời bằng vung như thói quen hành xử giang hồ vốn có.Vừa mở đầu phiên tòa, với phần kiểm tra nhân thân, Tân đã to tiếng phản đối HĐXX, bởi theo Tân cáo trạng không đúng sự thật, không logic.Đến khi đại diện Viện kiểm sát đọc bản cáo trạng, mới được một nửa, Tân mạnh miệng cắt ngang để xin phép ngồi xuống do sức khỏe không đảm bảo sau hai năm bị tạm giam.Đến phần xét hỏi, HĐXX vừa hỏi được câu đầu tiên thì Tân đã dõng dạc nêu ba "luận điểm" tự bào chữa thay cho luật sư: Một là Tân chỉ khai nhận trộm 29 vụ; hai là Tân bao che, bênh vực Bạch Dương (vợ Tân); ba là bảo vệ các tài sản đang bị kê biên gồm ô tô Toyota Venze, nhà và đất ở P.Mỹ An và đất ở P.Khuê Mỹ.Đối với việc phản cung chỉ nhận 29 chứ không phải 36 vụ trộm thành công, Tân mạnh miệng: “Bị cáo không phải là người dám làm mà không dám nhận, cái gì bị cáo làm là nhận ngay, dám làm dám chịu nhưng vụ nào không có thì xin hội đồng xét xử xem xét, vì bây giờ bị cáo có nhận thêm bảy vụ đi nữa thì cũng mức án từ 12 năm tù đến chung thân nên không việc gì bị cáo phải chối để làm khó hội đồng xét xử”.Không chỉ vậy, Tân còn liên tục khua tay chém vào không khí rất hăng khiến HĐXX phải ba lần nhắc nhở “đề nghị bị cáo bỏ tay xuống”.Trước tòa, đối với đàn em Nguyễn Hữu Phước, Tân nhận hết phần tội về mình, từ việc nghiên cứu phi vụ đến mua và cất giấu đồ nghề, hành tung đột nhập...Giải thích về việc keo kiệt, trộm gần 10,4 tỉ đồng mà chỉ chia cho Phước hơn 100 triệu, Tân lại lên giọng đàn anh: “Giữa bản thân bị cáo với Phước thì Phước chỉ là tầm em út, không có khả năng như bị cáo, nên bị cáo cho bao nhiêu thì Phước nhận bấy nhiêu chứ không được đòi hỏi”.Nguyễn Hữu Phước được đàn anh "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân chia cho 125,6 triệu đồng. Nhưng Phước tiêu xài hết, chỉ đưa cho vợ một ít. Đến khi bị bắt, Phước lại yêu cầu vợ chạy vạy vay tiền khắc phục hậu quả.Tân còn cho rằng cơ quan điều tra đã đánh đập, ép cung Tân thừa nhận dùng 1,6 tỉ đồng trộm nhà ông Trần Văn Tám (182 Lý Tự Trọng) và nhà ông Hoàng Cúc (16 Đào Duy Anh) mua ô tô Toyota Venza.Tân lấy lý do ông Tám là cán bộ công an nên cơ quan điều tra gán ghép số tiền Tân trộm vào lý do mua xe để kê biên trong khi chiếc xe này do cha vợ Tân đứng tên.Tân còn kể “chiến tích” trong trại giam rằng mình đã nói thẳng mặt điều tra viên: “Nếu ông đáng mặt đàn ông thì hãy mở còng ra để đánh với tôi”.Tân ra sức bảo vệ tài sản nhà, đất Tân ở (đứng tên cha mẹ ruột) không liên quan đến tiền trộm cắp với lý lẽ: “Năm nay tôi hơn 30 tuổi nhưng chưa một ngày giúp đỡ cha mẹ tôi, tôi ra đời từ sớm và chơi bời rất nhiều nên nói tài sản tôi nhờ cha mẹ đứng tên là quá oan, còn việc tôi là phận con cái tôi giúp bố mẹ trong việc đi coi và mua đất thì không có gì vi phạm pháp luật cả”, Tân nói.Đối với người vợ thứ hai là Bạch Dương bị truy tố về tội "tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có", Tân cũng ra sức bảo vệ, với lý lẽ Tân chọn giờ đi trộm là từ 18-20 giờ chứ không phải 1-2 giờ sáng hằng ngày là để vợ không nghi ngờ, đồng thời hai vợ chồng ở với nhau hơn một năm và không bao giờ kể chuyện trộm cắp với vợ vì “tốt khoe xấu che”.Tân lại khiến cả phòng xét xử xì xầm bàn tán khi mạnh dạn phủ nhận việc đưa cho Bạch Dương 15-20 triệu đồng tiêu xài hằng tháng như cáo trạng: “Trách nhiệm người chồng thì hằng tháng bị cáo đưa vài lần cho Dương khoảng 2-3 triệu đồng/lần để lo cho con thôi”.Tuy nhiên theo điều tra, năm 2009, Tân bỏ vợ là M.H để qua lại quan hệ tình cảm với Bạch Dương, lúc này đã có chồng và hai con.Mỗi tháng Tân từ Hà Nội vào ra Đà Nẵng 2-3 ngày và cùng Dương nghỉ tại khách sạn. Đến ngày 4.12.2009, Dương sinh cho Tân một con gái và đến tháng 3.2010 thì Dương bỏ chồng theo Tân về sống tại P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn.Theo cáo trạng, trong vòng hai năm, Dương biết rõ tài sản và tiền Tân có được là do trộm cắp nhưng vẫn cùng Tân tiêu xài, mua ô tô Toyota Venza và đất đai rồi cho cha mẹ hai bên đứng tên với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng.Do đó, theo HĐXX, Dương bị Viện kiểm sát truy tố về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" là xác đáng.Trong ngày hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo Đặng Ngọc Tân và Nguyễn Bạch Dương.