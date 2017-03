Sinh viên cướp laptop lãnh 10 năm tù

Trước đó, N.T.Q. bị tòa sơ thẩm TAND TP.HCM kết án 12 năm tù giam vì tội cướp tài sản.



Theo bản án sơ thẩm, ngày 1-2-2011, N.T.Q. đi bộ ngang quán cà phê ở P.6, Q.Gò Vấp, thấy quán vắng vẻ, chỉ có một mình chị Mã Thị My chủ quán đang ngồi sử dụng máy tính nên đã nảy sinh ý định cướp laptop để lấy tiền tiêu xài.



Q. về phòng trọ lấy một con dao để trong túi quần rồi trở lại quán kêu nước uống. Lợi dụng lúc chị My không để ý, Q. dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị. Khi có người đi ngang phát hiện, Q. bỏ chạy và trốn trong bụi rậm cách đó 300m. Những người xung quanh đuổi theo bắt giữ Q. giao Công an Q.Gò Vấp.



Chị My bị thương tích 46% vĩnh viễn. Bản giám định tài sản cho biết chiếc laptop mà Q. định cướp có giá thị trường 1 triệu đồng.



Tài tòa phúc thẩm, bị cáo khai vào ngày 29 tết nghe tin mẹ ốm, vì không có tiền về quê ăn tết nên mới nảy sinh ý định cướp tài sản.



HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ mới chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ án cho bị cáo như gia đình bị cáo có công với cách mạng, người bị hại làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.





Theo TÂM LỤA (TTO)