Sở cảnh sát PCCC TPHCM thành lập 4 phòng nghiệp vụ

Sáng 29-12, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã công bố quyết định thành lập 4 Phòng nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức – Cán bộ (do Thượng tá Nguyễn Văn Phóng làm Trưởng Phòng), Phòng Công tác chính trị - Công tác quần chúng (do Thượng tá Vũ Văn Bổn, làm Trưởng Phòng); Phòng Cứu hộ - Cứu nạn (do Thượng tá Đặng Tiến Dũng, làm Trưởng Phòng); Phòng Pháp chế - Điều tra xử lý về cháy nổ (do Thượng tá Nguyễn Văn Tợi, làm Trưởng Phòng).

Ngoài 4 Phòng nghiệp vụ được thành lập, trước đó Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã thành lập 4 Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện để góp phần rút ngắn khoảng cách từ cơ quan nghiệp vụ đến hiện trường vụ cháy. Ngay sau lễ công bố quyết định, các CB-CS Phòng Cứu hộ - Cứu nạn đã tổ chức biểu diễn tính năng của xe cứu hộ, cứu nạn và kỹ thuật nghiệp vụ cứu người, cứu tài sản trong vụ cháy, nổ, TNGT… Theo Đ.HIỆP (SGGPO)