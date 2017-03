Sợ động đất, dân bỏ nhà tái định cư

Ngày 29-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ về làm việc với người dân để làm rõ các trận động đất vừa qua cũng như sự an toàn của đập. Chuyến đi sẽ có đầy đủ các cơ quan liên quan và nhà khoa học để khẳng định lần cuối. Ông TRẦN XUÂN VINH,Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn vì các trận động đất vừa qua đều nằm dưới mức thiết kế. Chúng tôi vẫn đang kiến nghị xin tích nước. Ông VÕ DUY MINH,Giám đốc Ban Điều hành Tổng thầu dự án đập thủy điện Sông Tranh 2 Chúng tôi đang chờ kết quả của các nhà khoa học nhưng vẫn chưa thấy đâu. Đáng mừng là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ KH&CN lắp ngay các trạm quan trắc động đất tại Bắc Trà My, đồng thời phê duyệt đề tài nghiên cứu về động đất của Viện Vật lý địa cầu. Ông NGUYỄN NGỌC TRUYỀN,

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam Tôi thường xuyên theo dõi các trận động đất và rất lo lắng cho người dân. Trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, chúng tôi sẽ đề nghị làm rõ vấn đề này. Ông TRẦN KIM HÙNG,Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam