Sở GTVT Hà Nội: “Không dùng xốp độn bê tông để ăn bớt vật liệu“

Báo cáo do ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội ký ngày 8-9 cho hay: Cầu Zét có chiều dài 107,3 m, ba nhịp dầm chữ I, chiều rộng 10 m, tổng mức đầu tư 64,6 tỉ đồng, do Ban QLDA giao thông 2 (Sở GTVT) làm chủ đầu tư. Đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long và nhà thầu thi công là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An và Công ty Cổ phần xây dựng công trình công nghệ cao Thăng Long.

Cầu Zét được triển khai thi công từ tháng 4-2015, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đã tạm thời thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực.

Một số hạng mục còn lại đang tiếp tục thi công bao gồm: Thảm mặt cầu và đường dẫn hai đầu cầu, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các đoạn tường chắn còn lại và thi công phần đường gom bên trái phía mố M0.

Dự kiến trong tháng 12-2016 sẽ hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và chính thức bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.





Người dân đập nhẹ lớp bê tông bên ngoài thì phát hiện có rất nhiều xốp bên trong.



Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy có sáu vị trí có xốp trong bê tông, bao gồm hai vị trí trên thành bờ bo lan can cầu được xác định là trùng với vị trí bố trí hộp kỹ thuật chân cột điện chiếu sáng (theo thiết kế cột điện chiếu sáng trên cầu được lắp đặt gắn liền với bờ bo lan can cầu); Bốn vị trí nằm trên đỉnh tường chắn đầu cầu phải tuyến phía mố M0 trùng với vị trí lắp đặt các trụ lan can bằng thép trên đỉnh tường chắn theo thiết kế.

Tại hiện trường, Sở GTVT đã yêu cầu bóc toàn bộ xốp tại các vị trí trên để đo đạc, xác định phạm vi của lớp xốp thì kết quả cho thấy tại các vị trí trùng với hộp kỹ thuật chân cột điện chiếu sáng. Kích thước của lớp xốp khoảng 0,3 m x 0,2 m x 0,2 m phù hợp với kích thước hộc chờ trong bê tông theo thiết kế.

Tại các vị trí trên đỉnh tường chắn, kích thước lớp xốp là khá nhỏ (đủ để chôn đế chân trụ lan can đỉnh tường chắn).

”Như vậy, kích thước chiếm dụng của phần xốp trong bê tông là không đáng kể và không có hiện tượng dùng xốp độn trong bê tông để ăn bớt vật liệu” - báo cáo kết luận.

Theo báo cáo của đơn vị thi công, trong quá trình đổ bê tông bờ bo lan can cầu và đỉnh tường chắn, nhà thầu đã sử dụng xốp để định vị các hộp kỹ thuật, chân cột đèn chiếu sáng và vị trí chân trụ lan can đỉnh tường chắn để tiện cho việc sau này bóc dỡ phần xốp để lắp đặt hộp kỹ thuật và lắp đặt chân trụ lan can.

”Theo đánh giá của các bên liên quan tại buổi kiểm tra, việc làm này cơ bản không ảnh hưởng đến kết cấu và khả năng chịu lực của cầu, tuy nhiên cách làm này đã gây sự hiểu lầm và nghi ngờ về chất lượng thi công toàn bộ công trình cũng như tạo dư luận không tốt trong xã hội” - báo cáo viết.



Sở GTVT đã nghiêm khắc phê bình nhà thầu, tư vấn giám sát và Ban QLDA trong quá trình tổ chức triển khai các biện pháp thi công và tổ chức việc giám sát công trình. Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị này khắc phục ngay các thiếu sót trên, khẩn trương dọn vệ sinh, bóc toàn bộ các vị trí đặt xốp, hoàn thiện kích thước hình học các vị trí này theo đúng thiết kế để thi công hệ thống điện chiếu sáng và hoàn thiện hệ thống lan can theo thiết kế.

Sở GTVT cũng đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát, Ban QLDA tiến hành kiểm tra toàn bộ các hạng mục khác của cầu Zét, thực hiện nghiêm túc công tác giám sát chất lượng để đảm bảo công trình hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhằm hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác trong năm 2016 phục vụ nhu cầu giao thông đi lại.

Kết quả kiểm tra, xử lý các đơn vị phải báo cáo về Sở GTVT trước ngày 20-9 để theo dõi chỉ đạo và thông tin kịp thời cho cơ quan báo chí.