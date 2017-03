Sở hữu chung cư trong 70 năm

Sở hữu chỗ để xe do chủ đầu tư quyết định Theo Luật Nhà ở hiện nay, chỗ để xe là sở hữu chung trong nhà chung cư. Tuy nhiên, theo dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, chỗ để xe có thể là sở hữu riêng của chủ đầu tư, sở hữu riêng của từng cư dân hoặc thuộc sở hữu chung của các cư dân. Cụ thể: - Chỗ để xe máy, xe đạp do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư. Trường hợp thuộc quyền sở hữu riêng thì chủ đầu tư không được tính vào giá bán căn hộ. - Chỗ để ô tô sẽ do chủ đầu tư quyết định là thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hoặc thuộc quyền sở hữu riêng của các chủ sở hữu nhà chung cư (nếu chủ đầu tư bán diện tích này). Trường hợp nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp, chủ đầu tư phải phân định rõ chỗ để ô tô cho các chủ sở hữu nhà chung cư và chỗ để xe công cộng. Tuổi thọ chung cư chỉ 50 năm Theo thống kê thì tuổi thọ trung bình của các chung cư ở Trung Quốc, Singapore là 50 năm. Đặc biệt, ở những nước này không còn chung cư nào được xây từ những năm 1960 do chúng đã xuống cấp, không còn đủ khả năng phục vụ cho người dân nữa. Chỉ có Việt Nam thì vẫn còn những chung cư xây từ thời đó. Ông NGUYỄN VĂN ĐỰC,

Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành