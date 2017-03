Số người chết vì TNGT tăng mạnh

Dẹp nạn mang quan chức ra hù dọa công an Ngày 7-5, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an, ký công điện yêu cầu lãnh đạo ngành công an các cấp không được can thiệp vào việc xử lý các vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của thân nhân, bạn bè dưới mọi hình thức. Công điện cũng chỉ đạo các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, công an các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương và Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phải ngăn chặn các hành vi mạo danh người thân cán bộ trong ngành. Theo Bộ Công an, thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện tình trạng mạo danh người thân lãnh đạo Bộ, công an các đơn vị, địa phương hòng can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính, điều tra, xử lý tội phạm. Kẻ mạo danh còn lừa đảo tuyển sinh, tuyển dụng, xin dự án..., đặc biệt là xin “bỏ qua” trong xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ không chấp hành quy chế làm việc, dung túng, bao che những việc làm không đúng quy định với các trường hợp là thân nhân hoặc tự xưng là thân nhân lãnh đạo Bộ Công an cũng như công an các đơn vị địa phương. NB TNGT rải đều khắp nơi Hiện trên địa bàn quận Bình Tân không còn các điểm đen về TNGT. Nhưng đáng lo ngại là TNGT lại đang có xu hướng rải khắp mọi nơi, từ quốc lộ đến những tuyến đường, hẻm do quận quản lý. Thượng tá HỒ VĂN NGỐNG,

Phó Trưởng Công an quận Bình Tân