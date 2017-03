Số nhà “nhảy múa”

Một nhà ba, bốn số

Để chỉnh sửa giấy chứng nhận số nhà cho đúng, người dân nộp bản chính giấy chứng nhận số nhà bị sai, thiếu tại UBND phường kèm bản photo giấy chủ quyền nhà hoặc sổ hộ khẩu. Sau đó, phường chuyển hồ sơ cho quận chỉnh sửa trong hai tuần. Đối với giấy chủ quyền nhà mang số cũ, người dân kèm theo giấy chứng nhận số nhà (đã chỉnh sửa, có cập nhật số nhà cũ) khi giao dịch.UBND quận sẽ cập nhật số nhà mới lên giấy chủ quyền khi có giao dịch liên quan. Bình thường người dân có thể liên hệ UBND quận yêu cầu cập nhật số nhà mới lên giấy chủ quyền nhà theo thủ tục chung.

Sai sót của quận, dân yêu cầu mới sửa

Các phường ở Q.Gò Vấp cho biết tiếp nhận rất nhiều trường hợp giấy chứng nhận số nhà sai đủ kiểu, từ lỗi chính tả, tên chủ nhà, tên phường đến không ghi số nhà cũ...Gia đình bà Nguyễn Thị Minh Châu (P.14) đã ở tại Q.Gò Vấp từ trước năm 1975, sổ hộ khẩu gia đình mang số nhà 58/3A Phạm Văn Chiêu.Năm 2009, khi bà Châu đi làm giấy chủ quyền nhà, UBND Q.Gò Vấp ghi nhận căn nhà của bà mang số 135 Phạm Văn Chiêu. Gần đây, quận lại cấp cho bà Châu số nhà mới là 171 Phạm Văn Chiêu, nhưng trên giấy chứng nhận số nhà lại để trống phần số nhà cũ. Ba loại giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, chủ quyền nhà và giấy chứng nhận số nhà cùng cấp cho căn nhà của bà Châu nhưng lại không ăn nhập gì với nhau!Khi bà Châu làm thủ tục đổi sổ hộ khẩu mới, công an phường yêu cầu phải có xác nhận của UBND phường về việc ba số nhà trên là một. Việc xác nhận số nhà chỉ mất khoảng 15 phút ở UBND phường và không tốn phí, nhưng “Mỗi giấy tờ một số nhà như vậy nên từ nay về sau khi giao dịch liên quan đến nhà tôi phải xin xác nhận số nhà” - bà Châu than thở.Giấy chủ quyền nhà và sổ hộ khẩu của bà Dương Thị Hồng Lan mang số nhà cũ là 61/50A Phạm Văn Chiêu, P.14.Mới đây, Q.Gò Vấp cấp số mới nhưng giấy chứng nhận số nhà lại ghi số cũ là 61/50A Phạm Văn Chiêu, P.12 nên bà Lan bị công an phường từ chối đổi sổ hộ khẩu. Bà Lan phải đến phường xin xác nhận số nhà cũ ghi trên giấy chứng nhận số nhà (61/50A Phạm Văn Chiêu, P.12) và số nhà trong sổ hộ khẩu (61/50A Phạm Văn Chiêu, P.14) là một nhà.Mới đây, bà Lan được cấp số nhà mới là 49/46/90 đường số 51 kèm theo ghi chú: đường số 51 là đường dự kiến đặt tên và có thể UBND TP sẽ đặt tên mới. Như vậy, số nhà mới mà bà Lan vừa được cấp xem ra chưa phải là địa chỉ cuối cùng!Trong khoảng 20 phút đầu giờ chiều 25-4, chúng tôi chứng kiến hơn 10 người dân đến UBND P.14, Q.Gò Vấp xin xác nhận số nhà hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận số nhà. Trong đó có trường hợp xin xác nhận hai, ba, bốn số nhà là một nhà, có trường hợp xác nhận số nhà cũ thuộc P.12 (ghi trên giấy chứng nhận) chính là số nhà thuộc P.14.Theo ông Bùi Nguyễn Huy Hoàng - phó chủ tịch UBND P.12, Q.Gò Vấp, trong đợt quận cấp giấy chứng nhận số nhà đầu tiên cho P.12 có đến 30% giấy chứng nhận không ghi số nhà cũ. Ngoài ra, còn có một số trường hợp sai tên đường...Ông Lê Hoàng Hà, phó chủ tịch UBND Q.Gò Vấp, cho biết toàn quận có 88.000 nhà đủ điều kiện cấp số. Từ đầu năm 2010 đến nay, quận điều chỉnh số nhà trên toàn địa bàn và cấp hơn 81.000 giấy chứng nhận số nhà cho người dân (số còn lại thuộc khu vực đã ổn định, không chỉnh sửa số nhà).Trong đó, có gần 1.000 giấy chứng nhận số nhà bị sai, sót. Đầu năm nay, khi công an quận tổ chức đổi sổ hộ khẩu đại trà và người dân làm tờ khai thuế đất phi nông nghiệp mới phát sinh rắc rối do giấy chứng nhận số nhà mới không ghi số nhà cũ. UBND quận đã chỉ đạo các phường dựa trên bản đồ số nhà xác nhận trường hợp hai, ba hoặc bốn số nhà là một nhà cho dân.Ông Hà giải thích khi cấp giấy chứng nhận số nhà, nếu số nhà cũ không phải do quận cấp (do công an, UBND phường, tổ dân phố hoặc chủ đầu tư dự án... tự cấp) thì phần số nhà cũ sẽ bỏ trống. Những trường hợp trước đây ở P.12 nay thành P.14 (hoặc P.8) nhưng trên giấy chứng nhận vẫn ghi địa chỉ cũ thuộc P.12 là do số nhà cũ được cấp trước năm 2007 (thời điểm P.12 được tách thành ba phường 12, 14 và 8).Đối với trường hợp giấy chứng nhận số nhà sai tên chủ nhà, ông Hà lý giải: năm 2010-2011, UBND quận cấp số nhà trên nền thông tin đã khảo sát từ năm 2009 và không cập nhật lại nên nhiều nhà đã đổi chủ mới...Vì sao sai sót trên do lỗi của cơ quan nhà nước nhưng người dân phải yêu cầu và cung cấp hồ sơ mới được chỉnh sửa lại giấy chứng nhận số nhà? Ông Hà cho rằng người dân cung cấp thông tin thì thời gian chỉnh sửa sẽ nhanh hơn.Luật sư Lê Trạch Giang (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng Q.Gò Vấp phải có cách chỉnh sửa giấy chứng nhận số nhà cho người dân nhanh và tiện nhất.Theo ông Giang, các tổ trưởng dân phố có thể đến nhà dân thu thập những trường hợp sai sót và chuyển về phường, quận để chỉnh sửa, tránh bắt dân phải đi lại, tốn thời gian, công sức... Ngoài ra, Q.Gò Vấp nên miễn phí cho dân trong trường hợp cập nhật số nhà mới trên giấy chủ quyền nhà.Theo D.NGỌC HÀ - SƠN LÂM (TTO)